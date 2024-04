DE ROSSI: “Roma meno brillante, non possiamo farci innervosire per un giallo. Dispiaciuti per la sconfitta, ma non distrutti. Azmoun sarà importante per noi”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Bologna, gara valida per la trentatreesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI A DAZN

E’ mancata brillantezza, anche sotto porta…

“Tutto corretto, meno brillanti delle altre volte ma avevamo davanti una squadra che gioca bene. Sotto porta succede, abbiamo vinto partite essendo perfetti sotto porta. Complimenti al Bologna, non ha rubato niente. Partita equilibrata, eravamo stati pericolosi sullo 0 a 0, il vantaggio poteva darci una marcia in più. Siamo stato nervosi, non possiamo farci innervosire per un cartellino giallo. Però i ragazzi hanno fatto la prestazione fino alla fine”.

C’è stanchezza mentale?

“No, sarebbe grave. Siamo esperti, siamo abituati a gestire le emozioni positive e negative. Negli scontri diretti siamo stati bravi, oggi non eccezionale la nostra partita, ma prima del 3 a 1 c’era stato equilibrio”.

Col Bologna devi essere in palla, è mancata energia. Forse vi siete fatti trascinare sul dispendio energetico eccessivo…

“Ci sta che ti innervosisci, io sono stato calciatore. Ma se guardiamo la prestazione, eravamo dentro la partita, non hanno “sbroccato” completamente. Se vogliamo continuare questa rincorsa dobbiamo essere bravi a gestire i momenti, a non prendere i gol al 44esimo, che avevamo tempo per pareggiarla dopo il 2 a 1. Sono errori che si fanno, cercheremo di migliorare. Ma i ragazzi devo ringraziarli sempre”.

Quanto è importante aver recuperato Azmoun?

“Abbiamo attaccanti importanti, diversi tra loro. Partita onesta di Abraham, ci sono up e down dopo uno stop così lungo. Azmoun è importante per noi, ci tornerà molto utile come Tammy”.

Come si gestiscono le energie?

“Non siamo stati molto aiutati…ma non ci torniamo più. Non è un discorso di energie giocare 20 minuti, ma il viaggio, preparare la partita non sarà semplice. Facciamo finta che sia una partita di Europa League. Siamo dispiaciuti per la sconfitta, ma non distrutti. Il campionato è ancora lungo. Mancano due battaglie alla finale. Siamo positivi”.

L’Atalanta la temete?

“Sta dietro un punto, e recupererà la partita a giochi fatti. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Il problema è quante squadre hai davanti, non i punti: sapevamo che era dura e a volte bisogna fare i complimenti agli avversari”.

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

Che Bologna si aspetta?

“Thiago è un allenatore che sorprende, cambia spesso atteggiamento. Vediamo cosa faranno oggi. Noi abbiamo preparato le due opzioni, siamo pronti a ogni sorpresa”.

Abraham come sta? Come si gestisce il suo entusiasmo?

“L’importante è avercelo, e lui ce l’ha. Deve non disperderlo in altre cose meno calcistiche. E’ molto concentrato e ho grande fiducia in lui. Abbiamo fiducia in lui e siamo pronti ad attenderlo”.

El Shaarawy?

“Ha speso tanto, ma sta bene e meritava di giocare. Se sarà stanco prima del novantesimo abbiamo opzioni alle quali teniamo molto”.

