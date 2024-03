DE ROSSI: “Col Brighton sarà dura ma la Roma è superiore. Se facessimo catenaccio non beccheremmo mai palla. Difesa a 3 o 4? Non lo dico” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sull’impegno di domani sera contro la squadra inglese allenata da De Zerbi:

Cosa ne pensa del Brighton? Lei ha un buon rapporto con De Zerbi…

Si, è vero, siamo amici e lo rispetto molto. Parliamo spesso di calcio, lui è brillante, innovativo e hanno acquistato tanti giocatori bravi. Sarà difficile.

E’ il 50° sold out. Il pubblico è un’arma in più?

Si, ma siamo noi che dobbiamo regalargli una notte felice, e non loro che devono portarci a vincere. Servono entrambe le cose. Il Brighton è sicuramente abituato a giocare in stadi così caldi in Premier.

Loro sono noni in Premier. Che posizione avrebbero qui in Italia? Tornerà alla difesa a tre?

Non è facile dire che posizione avrebbero in Italia, sono un club emergente e hanno un gioco riconoscibile. Un po’ come il Bologna. Hanno investito tanto nei giocatori. La difesa a tre o quattro? Non te lo dico… (ride)

Di Paredes ci hai detto che a volte è troppo istintivo, e un centrocampista dev’essere più riflessivo. Domani cosa servirà: una squadra più offensiva o difensiva?

Istintivo non vuol dire offensivo, e riflessivo non vuol dire difensivo. La Roma è una grande squadra: deve rispettare il Brighton, ma noi siamo la Roma. Loro hanno messo in difficoltà il Manchester City, il Liverpool o il Chelsea. Certo, a volte prendono delle imbarcate. Noi dovremo essere bravi a gestire ogni possibilità.

Visto il 5° posto e il ranking, eliminare il Brighton aumenterebbe le possibilità di entrare l’anno prossimo in Champions. Ci pensate?

Noi giochiamo le nostre partite per vincere e passare il turno. Certo, guardiamo anche il ranking, ma a volte sembra una storiella tipo “se vi comportate bene vi facciamo il regalo di Natale”.

Oggi sono 50 giorni della sua gestione. Che bilancio fa?

Mi aspettavo 3 punti contro l’Inter, il progetto era quello, sarebbe stato perfetto. So che i giudizi cambiano velocemente, bisogna stare lontani da giornali e social. Io sono soddisfatto, con molti di loro avevo già un rapporto, ma ho dovuto ricostruirlo in modo diverso. Loro mi ascoltano e mi seguono, e questo è quello che mi rende più felice oltre ai punti. Ancora però non abbiamo fatto niente.

C’è qualche chance di vedere Karsdorp domani? Angelino e Spinazzola continueranno ad alternarsi?

Karsdorp vediamo oggi. A volte si sentiva bene, a volte no. Angelino e Spinazzola mi piacciono tantissimo, impazzisco per loro, sono giocatori di altissimo livello. Sono molto diversi, e quindi scelgo di volta in volta.

Bove è uno dei giocatori utilizzato un po’ meno rispetto a prima. Hai mai pensato per lui ad un ruolo diverso, magari sulla fascia?

Edoardo con Mourinho aveva una media di 61 minuti a partita, con me ne ha 59, non vedo molta differenza. Magari con me inizia più raramente titolare, ma ho fiducia in lui. Per me può diventare anche un ottimo mediano davanti la difesa. Lui ha una capacità di corsa importante, e piedi buoni. Deve solo crescere. Come essere umano è uno con cui faresti sposare tua figlia. Sono contentissimo di lui.

Il Brighton ha molti giocatori che non sono abituati a gare del genere. Conta questa mancanza di esperienza? Si è assottigliato il gap con la Premier?

L’Italia si sta rilanciando negli ultimi anni, ma la Premier rimane irraggiungibile al momento. E’ difficile dire quanto può pesare l’esperienza, loro la colmeranno con la conoscenza e la forza, e noi dobbiamo fare lo stesso, anche se noi tecnicamente siamo superiori come squadra.

Lei fece l’ultimo gol in Champions contro il porto, e ora cerca di tornarci. E’ un destino incrociato?

Una volta ho fatto una battuta proprio dicendo che l’ultima volta che la Roma ha giocato in Champions c’ero addirittura io. La Roma deve tornare e stare sempre a quei livelli. Magari arriva agli ottavi o ai quarti, ma deve stare lì, indipendentemente dall’allenatore. La Roma non deve arrivare mai sotto il quarto posto.



DANIELE DE ROSSI A SKY SPORT

E’ giusto avere aspettative di alto spettacolo su questa partita?

“Non lo so, la garanzia di spettacolo quando giocano le squadre di De Zerbi è assicurata. Vediamo cosa succederà quando incontra la mia squadra… Ho tante idee in comune con lui, mi piace ciò che ha proposto in questi anni. Cerco di non allontanarmi dalle sue idee, si è inventato un tipo di calcio molto riconoscibile. Non so se lo spettacolo sia un vantaggio, perché spesso ci sono tanti gol da un lato e dall’altro, noi invece dobbiamo tenerla dalla nostra parte”.

Le viene la tentazione di fare un catenaccio?

“Difficile farlo contro una squadra che tiene così bene il pallone, rischi di non prenderla mai. Non è automaticamente sinonimo di vittoria, ma sono convinto che anche noi possiamo fare male al Brighton quando abbiamo il pallone tra i piedi. Aspettare che ce la diano loro potrebbe non essere la scelta migliore”.

Loro perdono spesso: che significato ha?

“Io analizzo il mio momento. Il Brighton sta perdendo spesso, ma ha perso anche tanti giocatori importanti. E’ una partita da dentro o fuori, ci saranno stimoli diversi e recupereranno giocatori importanti. In campionato sono in una posizione abbastanza tranquilla, quindi daranno alla partita europea ancora più significato”.

Sente il merito di essersi fatto trovare pronto? Se l’aspettava?

“Lo scopriremo a maggio se sarò stato pronto. Non avevo dubbi sul fatto che io fossi pronto, so come ho lavorato alla Spal e come programmo questo lavoro. Mi sono aggiornato nel periodo in cui non ho lavorato, ma poi ci sono i risultati. Alla Spal non sono stati buoni, quindi mi sono dovuto aggiornare. Io sono qui per farmi valutare in vista di maggio, adesso è passato troppo poco tempo per godermi quanto fatto in queste prime partite. Sarò veramente felice se questo giudizio lo rivedrete a maggio”.

La difesa a 4 domani?

“Vediamo”.