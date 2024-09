De Rossi esonerato, i retroscena: la convocazione dei Friedkin e lo sgomento dei giocatori. Allenamento rinviato al pomeriggio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi stava preparando l’allenamento odierno a Trigoria insieme al suo staff quando è stato convocato dai Friedkin nel loro ufficio.

I presidenti hanno quindi comunicato al tecnico la loro decisione di esonerarlo. La modalità è stata dunque la stessa di quella riservata mesi fa a Josè Mourinho, anche lui colto di sorpresa dalla scelta della proprietà di allontanarlo da Trigoria.

Nessuno infatti si attendeva una mossa del genere, nemmeno i calciatori, che hanno appreso la notizia dell’esonero di De Rossi dai social e dalle chat. L’allenatore, dopo aver salutato la squadra, sta lasciando in questi minuti il centro sportivo.

L’allenamento, previsto in mattinata, è stato cancellato e rinviato al pomeriggio. Resta da capire chi sarà a dirigerlo: la Roma non sembra aver ancora individuato il sostituto di De Rossi. Il nome più caldo al momento è quello di Edin Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund.

Fonte: Corrieredellosport.it

