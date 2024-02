De Rossi fa “team building”: porta la squadra a cena prima del Cagliari

AS ROMA NEWS – Proteggere a ogni costo i suoi giocatori, difendendoli dalle critiche e assumendosi tutte le responsabilità quando le cose non vanno per il verso sperato. E fare gruppo.

Sono queste le prime novità che Daniele De Rossi ha portato dentro la Roma, al di là del cambiamento tattico sancito dall’addio del 3-5-2 per passare a un più offensivo 4-3-3. Una rottura netta con il passato, visto che Josè Mourinho utilizzava una strategia completamente diversa, non avendo problemi a colpevolizzare un calciatore quando non era all’altezza della situazione.

Ieri sera un’altra mossa del nuovo tecnico per fare “team building”, e cioè quella di portare i suoi ragazzi a cena fuori in un noto ristorante che si trova sul lungomare di Ostia. Presenti, oltre all’allenatore, lo staff tecnico e la squadra al gran completo. Un modo per cementare ancora di più questo gruppo, rinnovato dagli arrivi di tre calciatori nuovi.

Del resto, questo è un crocevia fondamentale, perché se dopo le vittorie conquistate con Verona e Salernitana lunedì sera dovesse arrivare anche un successo contro il Cagliari di Claudio Ranieri, allora sì che la classifica sarebbe bella da vedere per i giallorossi.

