PAREDES: “Con De Rossi rapporto spettacolare. Futuro? Tornerò al Boca Juniors entro 4 anni e proverò a portare anche Dybala”

AS ROMA NEWS – Leandro Paredes ha rilasciato un‘intervista all’emittente televisiva “ESPN” e tra i vari temi trattati si è soffermato sul rapporto con De Rossi e su un possibile futuro al Boca Juniors con Dybala. Ecco le sue dichiarazioni.

La vittoria del Mondiale?

“È difficile spiegare cosa si prova ad essere un campione del mondo. È qualcosa che hai sognato per tutta la vita, ma è difficile spiegare cosa si prova”.

Il trasferimento all’Empoli?

“All’Empoli il cambiamento è stato molto spaventoso, sapevo che se le cose non fossero andate bene la mia carriera avrebbe potuto prendere un’altra direzione. Alla fine è stata la decisione migliore della mia carriera calcistica e mi ha portato dove sono adesso”.

I tuoi allenatori preferiti?

“Scaloni ha tutto quello che mi piace come allenatore, ti rende le cose molto facili, è molto vicino al giocatore e ti dice le cose in faccia quando tocca a te giocare e quando non tocca a te giocare. Abbiamo ottenuto risultati molto importanti, mi ha fatto giocare più di 50 partite e lo metto senza dubbio al primo posto. Poi c’è Tuchel al PSG, è stato spettacolare per me”.

Il futuro?

“Riquelme mi ha mandato un messaggio, mi ha detto che prima o poi vorrà contare su di me. Gli ho detto di sì, sa quanto ci tengo a tornare al Boca Juniors. L’ho sempre detto: voglio tornare quando mi sento ancora bene e dare il meglio di me al club. Quindi tornerò prima di 4 anni e cercherò di portare anche Dybala al Boca. Ci proverò, non so cosa vuole per la sua carriera, ma ci proverò”.

De Rossi?

“È impazzito per il Boca Juniors. Con lui ho un rapporto spettacolare, da quando lo avevo come compagno non abbiamo mai interrotto il nostro rapporto, ci sentivamo una o due volte al mese. Mi disse che se fosse diventato allenatore della Roma mi avrebbe portato con sé e se non fosse successo, avrebbe provato a fare lo stesso con il Boca. Oggi è il mio allenatore, il nostro rapporto cambia quando siamo in campo e torna quello di sempre dopo l’allenamento”.

Fonte: Espn