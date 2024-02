Nuovo ds, oggi l’annuncio? Maurice il favorito, ma Lina Souloukou spinge per Modesto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma potrebbe annunciare molto presto, forse già oggi, il nome del nuovo direttore sportivo che avrà il compito di raccogliere l’eredità lasciata da Tiago Pinto, che ieri ha salutato tutti prima di varcare per l’ultima volta i cancelli di Trigoria.

Il nome che secondo un po’ tutti i giornali è diventato il grande favorito al ruolo di prossimo ds è Florian Maurice, 50 anni, ex direttore scouting del Lione e attuale dt del Rennes. Un uomo abituato a lavorare sulla scoperta dei giovani talenti in giro per il mondo.

Perde consistenza la candidatura di Christopher Vivell, visti i suoi trascorsi burrascosi con il Chelsea (cacciato dopo pochi mesi), che potrebbe incrinare gli ottimi rapporti tra la Roma e il club inglese. Resta viva invece la pista tedesca che porta a Marco Neppe, 37enne direttore tecnico ex del Bayern Monaco, che proprio negli ultimi giorni ha rescisso, dopo 10 anni, il contratto con il club tedesco. Un profilo di alto livello, specializzato nello scouting (è stato lui a scoprire Musiala e Davies) appetito però anche dalla Premier League.

E infine attenzione al nome di Francois Modesto, un profilo mai del tutto uscito dai radar della Roma, e soprattutto della Ceo Lina Souloukou col quale ha lavorato da anni all’Olympiacos: stando a quanto rivela oggi La Repubblica (M. Juric), la dirigente greca sta spingendo per portarlo a Trigoria nel ruolo lasciato libero da Pinto. Ufficiosamente tutti negano, ma il nome del francese rimane in corsa.

Fonte: La Repubblica / Corriere dello Sport / Il Messaggero