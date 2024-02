Roma fantasia: DDR prepara Baldanzi con Dybala

NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi pensa a una Roma nuova, capace di sfruttare al meglio tutto il potenziale offensivo che questa squadra gli mette a disposizione. E l’arrivo di Baldanzi dovrà essere gestito al meglio dal nuovo allenatore.

L’inserimento in squadra sarà graduale, ma un investimento del genere non potrà essere relegato a fare il semplice vice di Dybala. Anche perchè i due giocatori, pur assomigliandosi, non giocano esattamente nello stesso ruolo.

Baldanzi è un dieci classico, un trequartista, mentre Dybala è più vicino a una seconda punta. Sono due calciatori che possono tranquillamente coesistere, ed è per questo che De Rossi sta valutando un sistema di gioco che possa permettere a entrambi di giocare.

L’ideale sarebbe un 4-3-2-1 con Baldanzi sul centrosinistra e Dybala sul centrodestra, alle spalle di Romelu Lukaku, che potrebbe beneficiare di una Roma più rapida e imprevedibile.

Lunedì sera contro il Cagliari il giovane attaccante toscano partirà dalla panchina, nonostante il suo avvio brillante in giallorosso: ieri vittoria nella partitella in famiglia in coppia con Lukaku. Ma è molto probabile il suo debutto a partita in corso, specie se la Roma avrà bisogno di sbloccare il match. E non è detto che debba farlo per forza al posto di Dybala.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport