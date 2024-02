De Rossi fa volare la Roma

AS ROMA NEWS – Troppa Roma per questo Cagliari. L’Olimpico si gode finalmente una serata di gala, senza dover soffrire i soliti patemi d’animo e potendo appagare il proprio desiderio di bel calcio con una partita che ha messo finalmente in mostra i lati migliori di questa squadra. La Roma fa spettacolo e cala il poker, onorando al meglio la memoria di Losi.

Merito di mister De Rossi, che ha approfittato di un calendario favorevole e di settimane piene per poter lavorare su testa e gambe dei suoi ragazzi. L’allenatore è riuscito a riportare entusiasmo a una squadra appiattita, cambiando identità alla Roma in pochi giorni adottando un modulo più spregiudicato e rimettendo alcuni calciatori nei ruoli a loro più congeniali.

L’aiuto arrivato dal mercato di gennaio con l’acquisto di un terzino sinistro di ruolo ha dato i suoi primi effetti: Angelino, subito molto positivo, ha dimostrato di saperci fare. Boato dello stadio al suo primo cross pennellato, una rarità a cui il pubblico non era più abituato. La squadra ha beneficiato della qualità dei suoi interpreti in ogni zona del campo, e affondava da ogni parte, sia sulle corsie laterali, grazie anche a un rigenerato Karsdorp, che centralmente, con Pellegrini e Cristante a incunearsi tra le linee nemiche. Il tutto orchestrato da un Dybala sontuoso.

Il Cagliari, stordito dal gol incassato dopo pochi secondi, va subito in affanno e fatica ad arginare la marea giallorossa. Il raddoppio di Dybala è forse la cosa più bella della partita, e arriva al termine di un’azione tutta di prima che mette in chiaro come le cose dentro la Roma siano cambiate.

Il secondo tempo si apre con il rigore della Joya che chiude i giochi e rende la parte restante di gara pura accademia. C’è gloria anche per Huijsen, difensore dalle grandissime potenzialità, mentre resta a sorprendentemente a bocca asciutta Lukaku. Poco male, perchè quello che conta sono i progressi innegabili di una squadra in crescita. Il rodaggio di De Rossi è superato a pieni voti: nove punti in nove partite, seppur contro avversari ampiamente alla portata, sono comunque tanta roba.

Ora però, dopo il rettilineo, arrivano le prime curve: il test di sabato prossimo contro la prima della classe ci dirà come si comporterà la Roma quando il livello dell’avversario sale vertiginosamente, e se sarà in grado di produrre lo stesso calcio apprezzato ieri sera contro i sardi.

Intanto per la classifica torna a sorridere, con la zona Champions a un tiro di schioppo. La tempesta provocata dall’esonero di Mourinho sembra già acqua passata. Nella Roma è tornato a splendere il sole, e gran parte del merito è di mister De Rossi, a cui vanno fatti i complimenti per come è riuscito a ribaltare una Roma in poche settimane di lavoro. Non era per niente scontato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!