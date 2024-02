Angelino convince all’esordio: la Roma riabbraccia un terzino mancino per la sinistra

AS ROMA NEWS – Buona la prima per Angelino, subito a proprio agio sulla fascia sinistra all’esordio in giallorosso. L’esterno spagnolo era l’osservato speciale della partita di ieri, e le risposte date sul campo sono in gran parte positive. L’Olimpico era quasi emozionato alla vista di un terzino di piede mancino, una lacuna rimasta irrisolta per troppi anni nella rosa romanista.

Va ritrovata la migliore condizione fisica (crampi per lui dopo nemmeno un’ora di match) ma il piede educato è senza dubbio l’aspetto migliore dell’ex Lipsia: al primo pallone toccato, lo spagnolo ha innescato alla perfezione El Shaarawy. Poi dopo otto minuti ha fatto sussultare l’Olimpico con un cross perfetto sul secondo palo per l’accorrente Cristante, il cui piattone si è stampato sul palo.

La presenza in campo si è sentita: la Roma ha trovato in Angelino un altro costruttore di gioco, uno che può creare pericoli grazie alle sue discese e ai suoi cross precisi. E che ha la personalità giusta per giocare il pallone senza patemi d’animo.

Da anni si lamentava la carenza della squadra nella forza dei suoi esterni di difesa, sia a destra che a sinistra. L’acquisto di Angelino sembra essere un colpo intelligente e particolarmente riuscito, sia per età che per costo del riscatto. Difensivamente va rivalutato contro avversari più insidiosi, ma l’impressione è che la squadra abbia trovato il terzino mancino che mancava da troppo tempo. Un tassello prezioso su cui costruire la Roma dei prossimi anni.

Giallorossi.net – G. Pinoli