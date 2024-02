Roma, vince la linea Souloukou: in arrivo Modesto come nuovo direttore sportivo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La scelta del nuovo direttore sportivo sembra fatta. Dopo tanti nomi esotici circolati sui giornali in questi mesi, il prescelto, seppur straniero, arriva dal nostro campionato: si tratta di Francois Modesto, direttore tecnico del Monza. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Vince dunque la linea Souloukou: la Ceo giallorossa aveva caldeggiato subito il nome di Modesto, avendoci lavorato a stretto contatto ai tempi dell’Olympiacos. I Friedkin, dopo aver incontrato diversi candidati, sembrano essersi decisi a puntare forte sull’ex calciatore francese.

Lina Souloukou, racconta il quotidiano sportivo, avrebbe parlato molto con la proprietà americana, già nelle scorse settimane, agli albori della trattativa per Baldanzi, spingendo per la candidatura di Modesto. L’ufficialità ancora non c’è perché le firme devono ancora arrivare, ma la scelta sembra fatta. E potrebbe anche essere annunciata a breve: la Roma ha bisogno di un manager già operativo per il presente ma soprattutto il futuro.

Salvo clamorosi e nuovi ribaltoni, sarà Francois Modesto a prendere in mano la direzione sportiva della Roma: il compito del prossimo ds sarà subito in salita, dato che entro giugno dovranno essere fatte plusvalenze per una cinquantina di milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport

