“ON AIR!” – CORSI: “Squadra rinata senza il macigno di Mourinho”, CARINA: “Stop alle crociate, finalmente si è tornati alla normalità”, ROSSI: “Roma-Inter me la voglio spizzare come a poker”

David Rossi (Rete Sport): “Nella storia della Roma solo due allenatori sono subentrati in corsa e hanno ottenuto tre vittorie consecutive, questo fa capire il lavoro fatto da De Rossi. Ora c’è una controprova importante contro l’Inter, io quella partita me la voglio spizzare piano piano, come quando a poker hai doppia coppia e vai per il full… Mourinho e Pellegrini? Spalletti quando è andato via la prima volta dalla Roma era convinto che farlo fuori fossero stati De Rossi e Totti, e non è stato così. Se dopo dieci volte che perdi, l’allenatore ti dice che il Bologna è più forte, che la Lazio è più forte, che la Fiorentina è più forte, che questi non sono uomini, che quello è un traditore…dai e dai, alla fine questi ti dicono “aò, sai che nuova c’è? Ma gioca te…”. Negli spogliatoi capita spesso che giocatori e allenatore prima vanno d’accordo e poi no. Se andassero tutti d’accordo, non ci sarebbero mai esoneri…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Si respira un’aria nuova. Mourinho ha fatto bene, ha vinto una coppa, ha fatto anche delle cazzate, ma ora è finita. Con De Rossi c’è più leggerezza. Con l’Inter non mi aspetto nulla, è la più forte del campionato, e si può anche perdere. Ma c’è modo e modo. E poi in caso di sconfitta vedremo che reazione avrà la squadra. De Rossi fa sentire ai calciatori il suo senso di appartenenza, e la spinge a dare di più. Ha ridato energie alla squadra, che è tornata a dare il 300%…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io ero uno dei 62mila dell’Olimpico che ieri sera ha fatto “ohhh” al cross di Angelino… Ieri abbiamo visto la migliore Roma di De Rossi. La sua normalità si è sentita quando ha detto che la Roma era più forte di Salernitana, Verona e Cagliari e quindi la squadra ha fatto il suo. Io continuo a dire “calma“, anche la Roma di Mourinho ha vinto 4 a 1 a Cagliari. Dopodiché delle idee di gioco si vedono. Non credo che De Rossi voglia vestirsi da fenomeno, è normale che la Roma vinca con Cagliari e Verona. Quello che non è stato normale è fare un punto con Salernitana e Verona. La Roma sta riprendendo la dimensione che gli appartiene…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Oggi hai cambiato allenatore e i risultati si vedono sul campo. Però Daniele non può e non deve fare il Mourinho, deve avere a fianco una persona che si fa sentire e fa sentire vicina la società ai calciatori…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La cosa che mi ha sorpreso di più al di là del risultato e del gioco è stato Zalewski. Ha capito che ora è la riserva di El Shaarawy, è entrato in campo con un piglio incredibile e mi è piaciuto tanto. E così vale per Baldanzi, che fa il vice Dybala…è tutto molto chiaro. E poi mi ha impressionato tantissimo De Rossi, che non ha lavorato solo sugli schemi, ma anche sul gioco, sul fisico e sulla psiche dei calciatori. Lui continua a dire che i ragazzi sono forti, e loro ci credono…anche perchè sono forti, solo gli imbecilli dicono che sono degli infami, venduti, che solo adesso si impegnano…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma deve ancora strutturarsi a livello dirigenziale: innanzitutto manca il direttore sportivo. Ritengo poi che sul piano della comunicazione, sarebbe un errore grave perché ripetuto nel tempo se il club decidesse di lasciare solo De Rossi, o chi per lui, nella gestione dell’attività sportiva quotidiana, che sia anche solo riferire sulle condizioni di Smalling non lasciando il dubbio per mesi e mesi che si sia chiamato fuori per antipatia nei confronti di Mourinho…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Terza vittoria consecutiva, al povero Cagliari e al povero Ranieri abbiamo fatto 8 gol tra andata e ritorno… Ora si dice che erano tre partite che avremmo vinto comunque, e invece no, non erano regalate. Qualcosa c’è: i giocatori non erano motivati, c’era un quel macigno dietro, e ora si vede che sono più liberi. Perchè sennò veramente non si spiega. Pellegrini è rinato, fa un gol a partita, ma non è l’unico, anche Karsdorp. Non c’è più quella cosa che ci dovrebbe essere nelle grandi squadre: l’incazzatura quando perdi una partita. Noi non abbiamo più questa cosa: ora abbiamo una squadra che fa bel gioco, sono tutti sereni di testa. Non c’è più la cappa che portava Mourinho perchè stava in una squadra che non c’entrava niente con lui, e lui a venire qui ha commesso l’errore più grande della sua carriera…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “De Rossi si è arrabbiato alla fine del primo tempo perchè vedeva una squadra che faticava ad andare forte in mezzo al campo. Quando non hai Bove, quel tipo di forza ti manca. Ieri Renato Sanches si è scaldato tanto, e poi poverino non è entrato, senza i crampi di Angelino sono sicuro che ci sarebbe stato spazio anche per lui. Ma in teoria anche Sanches sarebbe quel tipo di calciatore che ti dà forza in mezzo al campo, e quella mancanza di dinamismo in mediana si nota ancora. Zalewski ieri è entrato in campo in una situazione più confortevole, e ha fatto la partita…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La squadra sembra più libera di testa, meno nervosa, è una sensazione che abbiamo avuto in tanti ieri sera. A me è anche piaciuto il post partita, finalmente si parla di calcio: c’è un ritorno alla normalità. Prima ci si avvicinava alle partite come fossero crociate. C’è una crescita evidente, ma la fase difensiva va migliorata. Non è tutto rose e fiori, ma il calcio che si vede è più divertente e propositivo…Anche un fedelissimo come Mancini ha capito che la squadra aveva bisogno di qualcosa di diverso parlando della tranquillità che ha portato De Rossi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Queste tre partite probabilmente le avrebbe vinto anche Mourinho, ma con De Rossi c’è un cambiamento evidente. Siamo passati da “nessun giocatore sa fare un cross” a “Angelino ha un piede magico“….ragazzi, parliamo di un giocatore pagato 5 milioni che giocava in Turchia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le prime due sono state partite molto difficili, hai rischiato di non battere squadre di bassa classifica, stavolta la squadra è andata meglio. Ho visto un centrocampo che finalmente corre. La squadra ora può trovare delle situazioni di gioco che ti danno la certezza di fare meglio. Però ha incontrato squadre alla portata, non so come il Cagliari possa pensare di salvarsi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “De Rossi ha fatto un grande lavoro in pochi giorni. Sono anche stupito, e non perchè non avessi fiducia in lui, però quello che ha trasmesso subito è sorprendente. Ha portato la squadra a non giocare con rabbia, ma puntando sul calcio. E’ vero che ha affrontato squadre inferiori, ma non tutte riescono a vincere come ha fatto ieri la Roma. Sono molto sorpreso, bravissimo De Rossi e gli vanno riconosciuti i meriti…”

