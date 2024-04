DE ROSSI: “Lukaku out, Abraham può diventare devastante. Stupito dalla forza di Pellegrini. Udinese-Roma? Inascoltate richieste sacrosante. E sulle parole di Lotito…” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Alla vigilia di Roma-Bologna mister Daniele De Rossi interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti a Trigoria.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore romanista sulla partita di domani contro gli emiliani, scontro diretto decisivo in chiave quarto posto:

Come stanno i giocatori? Lukaku come sta e chi può sostituirlo?

“Romelu non sarà convocato, il problema è di lieve entità, siamo fiduciosi che non sia niente di grave. Giocherà uno tra Tammy e Sardar, e non escluso che potremmo giocare con entrambi nel corso della partita. I ragazzi hanno fatto uno sforzo incredibile, ma hanno recuperato e sono pronti per domani”.

Quali sono le particolarità del Bologna?

“E’ la squadra più affascinante del campionato. Hanno giocatori di base per fare quel tipo di classifica, complimenti a Thiago e alla società che ha costruito un gioiello. I giocatori si muovono tanto, c’è grande fluidità, è difficile studiarli e affrontarli in una partita così importante. Sarà un vantaggio non avere contro Ferguson, ma gli mando un abbraccio, so che è devastante non partecipare all’Europeo”.

Udinese-Roma al 25 aprile. Lei cosa ne pensa? Le istituzioni non vi hanno tutelato?

“Sono completamente allineato con la società e le parole del comunicato. La Serie A e la Lega ha sempre aiutato gestendo le date per farci arrivare a queste partite nella maniera migliore, e questo è un precedente particolare, è la prima volta che non ci viene accordata. Mi dispiace che il presidente Casini non ha ascoltato le nostre richieste legittime e sacrosante, e che Butti non ci abbia capito, lui che è un uomo di calcio. Un giorno in più o in meno può essere determinante. Se però continuiamo a ripetere che non ci hanno tutelato e che saremo stanchi, può essere devastante e con i ragazzi non ne parlerò più”.

Come cambia il modo di attaccare con Lukaku o con Abraham? Dybala come falso nueve lo vede?

“Domande interessanti, ma alla prima non so rispondere. Abraham l’ho visto poco, è una forza della natura, se riesce a incanalare tutta la sua energia abbiamo un giocatore molto forte. Lo voglio studiare, vedere in campo, è un giocatore affascinante da allenare, ha un potenziale enorme e non è troppo diverso da Romelu. Lavorandoci può diventare devastante come lui. Dybala falso nove mi piacerebbe, ci ho pensato, ma per farlo devi avere tanti giocatori di grande gamba sulle fasce, esplosivi, di profondità, e così le mezzali. Non è la prima qualità che abbiamo in rosa”.

Il nuovo ruolo di Pellegrini? E’ una posizione che ha chiesto lei o se l’è presa il giocatore?

“È inevitabile che si trovi più avanti sulla sinistra e che poi si accentri. Bove e Cristante giocano dall’altra parte e vanno sull’esterno, Lorenzo gioca a sinistra ed è portato ad accentrarsi. Tatticamente mi stupisce, i miei collaboratori non pensavano fosse così forte e intelligente. L’ho trovato un altro giocatore anche a livello atleticamente, è un giocatore incredibile”.

Lotito dice che la Roma poteva continuare a giocare a Udine visto che Ndicka era entrato in ospedale in codice giallo…

“Questa me l’ero preparata… La Lazio aveva scritto un tweet alle otto e quarantadue dove scrive “Forza Evan, ti siamo vicini”. E non ho mai visto scrivere un tweet così per un codice giallo. C’era la sensazione che fosse una cosa molto grave, e fortunatamente non è stato così e dovremmo essere tutti contenti. Nessuno dovrebbe rinfacciarci che un nostro amico non sia morto, o in ospedale con i postumi di un infarto. Quando ho parlato di gente che vede il marcio… L’inerzia della partita a favore nostro, abbiamo fatto una cosa contro il nostro interesse calcistico. Ma se certe cose le dicono ragazzini di 15 anni o gente che non va al di là del proprio naso, dà fastidio 30 secondi e poi passa. Ma se lo facciamo anche noi che siamo nel calcio… E’ un peccato, perdiamo lo slancio per migliorare il calcio. Io con Lotito ho un buon rapporto, ma stavolta ha sbagliato. Magari gli è sfuggito un colpo a vuoto. Perdiamo occasioni per fare un passo avanti, noi per primi dovremmo essere più sensibili ed essere tutti d’accordo su certe cose”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!