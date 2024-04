Lukaku, c’è una piccola lesione al flessore: salterà Bologna, Udinese e Napoli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Poteva andare peggio, ma anche meglio. Gli esami svolti ieri da Romelu Lukaku, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, hanno evidenziato una piccola lesione muscolare al flessore dell’attaccante belga.

Niente di grave per Big Rom, che però sarà costretto a circa due settimane di stop. Questo significherà per lui il forfait certo per le prossime tre partite della Roma, quelle contro Bologna, Udinese e Napoli.

Un’assenza pesante per l’attacco romanista, che fortunatamente può nuovamente contare sia su Abraham che su Azmoun. De Rossi dovrà dunque alternare i due centravanti rimasti nelle prossime tre partite, in attesa del recupero di Lukaku.

Il centravanti belga però conta di tornare in campo per la gara di andata della semifinale di Europa League in programma giovedì 2 maggio contro il Bayer Leverkusen.

Fonte: Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!