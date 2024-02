De Rossi non cambia: anche contro l’Inter spazio al 4-3-3

NOTIZIE AS ROMA – Squadra che vince non si cambia. Nemmeno contro l’Inter. Daniele De Rossi va avanti per la sua strada e con il suo 4-3-3, modulo confermato anche per domani pomeriggio nonostante all’Olimpico arrivi la corazzata nerazzurra.

Nessuna big in Italia ha ancora trovato il modo di battere la squadra di Inzaghi in uno scontro diretto (l’unico passo falso dei nerazzurri è stato in casa contro il Sassuolo a inizio stagione). Insomma, il pronostico per domani alle 18 è tutto a favore dell’Inter, anche considerando le difficoltà mostrate dalla Roma nei confronti con le grandi.

L’avvento di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa però potrebbe aver cambiato le cose. Niente barricate, l’allenatore vuole giocarsela sfruttando le proprie qualità. Per questo il tecnico non cambierà l’undici inziale: si va avanti con il tridente formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy, e con un centrocampo più esperto che prevederà Paredes con Cristante e Bove in panchina.

I rientri di Smalling, Spinazzola, Renato Sanches e Azmoun daranno più possibilità di scelta nei cambi a partita in corso, sempre in attesa che anche Abraham torni nell’elenco dei disponibili (dovrebbe farlo il mese prossimo). Insomma, la Roma domani contro l’Inter non cambierà pelle. E proverà a giocarsela a modo suo. Vada come vada.

