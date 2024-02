Chris si rivede! Smalling ha quattro mesi per riprendersi la Roma

AS ROMA NEWS – Dopo ben 162 giorni di assenza, Chris Smalling torna a essere convocato dal proprio allenatore e a difendere la maglia della Roma. Un vero e proprio evento per i tifosi giallorossi, che si sono quasi scordati di lui e dell’importanza che l’inglese aveva nella retroguardia giallorossa.

Pilastro assoluto del 3-5-2 mourinhano, Chris dovrà ora misurarsi con il 4-3-3 più aggressivo del neo tecnico De Rossi. Nella difesa a quattro Mancini, Llorente e Huijsen hanno dimostrato di saperci fare e si sono fatti trovare subito pronti. I primi due ora rivestono il ruolo di titolare, mentre l’olandese è la riserva quasi di lusso viste le qualità mostrate in queste prime apparizioni.

In tutto questo arriva Smalling, che tornerà in panchina per Roma-Inter di domani pomeriggio. Per l’ex United difficile pensare a un ingresso in campo a partita in corso vista la sua lunga assenza dal calcio giocato, a meno che il match non si metta sui binari giusti e mister De Rossi non abbia bisogno di un difensore esperto da inserire nei minuti finali, magari tornando alla difesa a tre.

Per lui è prevista un’accoglienza non proprio calda da parte dell’Olimpico: il comportamento avuto dal calciatore, criticato tra le righe da Mourinho nei mesi scorsi, non è piaciuto a tutti e qualche fischio è lecito attenderselo domani. Starà poi a Smalling far ricredere i suoi detrattori a suon di prestazioni.

L’inglese, 34 anni, ha un contratto con la Roma fino al 2025. A gennaio si era parlato di una sua possibile cessione in Arabia, e a giugno le sirene saudite potrebbero tornare a farsi sentire, specie se il calciatore dovesse dimostrare di aver messo alle spalle i guai fisici. A quel punto toccherà al club prendere una decisione: se puntare ancora su di lui, o se sacrificarlo risparmiando su un ingaggio pesante, per poi puntare su un calciatore giovane e di prospettiva.

