De Rossi, progetto Primavera con il padre

AS ROMA NEWS – Alberto De Rossi è vicino al rinnovo, ma potrebbe non essere solo alla guida della Primavera romanista. A fargli compagnia dal prossimo anno, racconta oggi Leggo, c’è la seria possibilità di avere suo figlio Daniele che appena un anno fa fu costretto a fare le valigie verso il Boca per il mancato rinnovo da parte del club.

L’avventura è durata poco visto che a gennaio De Rossi ha appeso gli scarpini al chiodo per intraprendere la carriera da allenatore rallentata dall’esplosione della pandemia. Qualche settimana fa l’Ascoli aveva pensato proprio all’ex capitano per affidargli il ruolo d’allenatore su indicazione del nuovo ds Bifulco (ex collaboratore tecnico della Roma e in ottimi rapporti con Ddr). Daniele avrebbe risposto di no così l’Ascoli ha virato su Dionigi.

Dietro al rifiuto ci sarebbe proprio la volontà di restare a Roma e iniziare una nuova carriera in modo più soft dove ha passato tutta la vita calcistica. Nonostante il doloroso divorzio, infatti, il rapporto con l’attuale dirigenza “romana” non è compromesso anche se un passaggio a Friedkin faciliterebbe le cose. Lo farebbe inizialmente nelle giovanili anche se il suo obiettivo è fare il grande salto tra i professionisti entro un paio di anni. Chissà, magari proprio nella Roma.

Fonte: Leggo