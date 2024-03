DE ROSSI: “Questi giocatori sono fortissimi, la squadra mi sta capendo. Dybala? Ha un talento diverso dagli altri”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Monza-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico giallorosso sulla gara di campionato giocata questa sera allo U-Power Stadium contro i brianzoli.

Pellegrini ha detto: “Se questa è la Roma, pensiamo cosa sarà in prospettiva”. Lei come vede la Roma in prospettiva?

“Se questa è la Roma, io devo provare a immaginare quella che sarà la Roma di giovedì. Se i ragazzi fanno una partita così, vuol dire che possono farlo sempre. Sono giocatori fortissimi. Concentriamoci sul futuro più prossimo, quindi giovedì e poi la partita dopo”.

Come si fa a costruire in così poco tempo un gruppo così compatto?

“Evidentemente lo era già, io non ho fatto niente. Questo è un gruppo che è arrivato fino in fondo in Europa negli ultimi due anni. Se non sei un gruppo coeso, non raggiungi quei livelli. Io ho continuato a gestire gli essere umani, prima dei calciatori. Cerco di essere onesto e diretto, poi faccio delle scelte. Loro sono fantastici. Sono contentissimo di loro, sia per come lavoriamo sia per come mi fanno sentire. Forse sono avvantaggiato, conoscendo già qualche ex compagno magari ha fatto finta che fossi già il loro allenatore e mi hanno aiutato”.

Oggi nessuno voleva uscire. Su cosa ha lavorato su Pellegrini?

“Ho lavorato fisicamente, tatticamente, tecnicamente. Io ho cercato di dare la mia idea di calcio, credo molto in questa idea di gioco, ma per farlo si deve stare bene fisicamente. Sono contento perché oggi abbiamo giocato meglio della partita precedente, che avevamo giocato meglio di quelle prima. Sia Lorenzo, sia tutta la squadra, mi stanno capendo. E stanno capendo quanto questo stile di gioco ha bisogno di uno sforzo fisico, di gamba, di impegno, di fatica anche senza palla, se no diventa un gioco fine a sé stesso”.

20 gol nelle ultime 7, miglior attacco. Hai messo in condizione i tuoi giocatori di esaltarsi, quanto c’è di tuo in questi gol?

“Non lo so, spero tanto. Io cerco di mettere in campo una squadra abbastanza offensiva perché so che poi possono fare gol in qualsiasi momento. Non è che io in allenamento dico a Pellegrini di fare quel dribbling, il secondo gol di Lukaku lo proviamo più spesso. Però penso ci siano delle qualità dei giocatori che vanno sfruttate e rispettate. Quindi io cerco di organizzarli in modo che si trovino la palla in mezzo ai piedi e vicino alla porta. Quando parlo di singoli, per raggiungere il filotto che abbiamo fatto, voi pensate che parlo di Pellegrini, Dybala, Lukaku. Poi però quando ti giri ed entra un nazionale turco che non faccio mai giocare ma che si allena sempre al 200 all’ora e che fa la partita che ha fatto.. questi sono i singoli. I singoli sono anche quelli un po’ più invisibili, che non vanno sul giornale ma che ti fanno ottenere i risultati alla lunga”.

Nel primo tempo avete rischiato qualcosa in difesa, questi dettagli vanno sistemati?

“Assolutamente. In ogni partita c’è qualcosa da lavorare. Non abbiamo preso gol sul fondo, ma abbiamo rischiato di prenderlo nel secondo tempo. Qualche palla sparata lunga ci ha colto alla sprovvista. Bisogna lavorare su tutto. Però penso che già adesso, rispetto all’inizio la squadra è più corta, ci sono stati miglioramenti nelle letture difensive. Non è abbastanza. Più giochi con squadre forti, più questi problemi diventano evidenti se non siamo perfetti”.

Dybala?

“Siamo contenti della sua attitudine quotidiana. Lavora e gli piace lavorare. Quando ha defaticante va sul campo a incitare gli altri. È un esempio, ma tutti sono fantastici. Lui sta mettendo in campo tutto il suo talento che è qualcosa di diverso da tutti gli altri, non possiamo nasconderci”.

Tanti gol e tante occasioni. Obiettivo Champions?

“Dobbiamo segnare tutti. Dobbiamo andare tutti in area. Le stelle stanno dando il loro contributo, ma oggi tutti hanno fatto una grande partita. Anche chi è entrato Celik, Bove, Baldanzi, Smalling sono entrati tutti alla grande. Questo ci trascina perché è un esempio positivo di tutti”.