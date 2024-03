DE ROSSI: “Vittoria fondamentale decisa dal guizzo di un campione. Stupito dalla maturità di Pellegrini. Io fortunato ad avere questa opportunità”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Sassuolo, gara valida per la ventinovesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI A DAZN

Quanto era importante vincere?

“Fondamentale. Ci credevamo a questa rimonta, e per farlo bisogna vincerle tutte. Quando ne vinci tante, a volte fai più fatica. Noi un po’ meno brillanti, ma non è la prima volta che si vince grazie al guizzo dei propri campioni”.

L’abbraccio con Pellegrini?

“Non mi posso lamentare, ha segnato sempre… Lui è il capitano, e a Roma non è facile, sei il primo a essere bersagliato quando le cose non vanno bene. Io lo so, anche io ho avuto dei momenti difficili e lo accettiamo. La sua maturità mi ha stupito, ho trovato un capitano e non è facile. E poi è veramente fortissimo, è una mezzala che hanno in pochi. Sono contento che vada in Nazionale, se lo merita”.

Si diceva che era impossibile arrivare in Champions con questa rosa…

“Io l’ho sempre detto dall’inizio, molti pensavano che fosse uno slogan, per me tolte Inter, Milan e Juve, con le altre ce la giochiamo. Ma anche con loro. Il calcio non è solo monte ingaggi, altrimenti il Bologna sarebbe decimo”.

La squadra ha margini di miglioramento?

“Ho fatto parte di Roma con gruppi fortissimi, siamo arrivati tante volte secondi, e c’erano anche queste partite, dove vincevi con la giocata dei singoli. Il Sassuolo è una squadra forte, la sua classifica è bugiarda. Noi potevamo chiuderla prima, e non vincerla sarebbe stata una mazzata prima della sosta. Bisognava vincerla, in una maniera o nell’altra”.

Si aspettava una situazione più difficile quando è arrivato?

“Era una situazione difficile, e invece sono stato fortunato a trovare questa opportunità di lavoro e sono stato fortunato a trovare una società e un gruppo di giocatore che credono in me e nello staff. Manca ancora tantissimo, possiamo fare meglio o a rovinare tutto”.

Il suo ricordo più bello?

“Non lo so. Oggi ho ricevuto un coro e uno striscione, me ne hanno riservati tanti in carriera, ma riceverlo in veste di allenatore è sempre emozionante. Ci sono stati momenti emozionanti, ma anche la quotidianità di Trigoria sono momenti importanti”.

DANIELE DE ROSSI IN CONFERENZA STAMPA

Pellegrini gioca a tutto campo. C’è una diversa gestione degli allenamenti?

“L’ultima volta qui mi avevi detto che Dybala ha una condizione atletica stratosferica, ho paura a rispondere (ride, ndr). Sembra un paragone con chi c’era prima, è un giocatore importante, quando non segna fa assist e fa tanta fase difensiva, non posso essere più contento per quello che fa in campo e nello spogliatoio, l’ho visto crescere e l’ho ritrovato come mio capitano, a oggi è perfetto”.

È la vittoria più importante della gestione?

“Era tanto importante, ne sono venute parecchie prima di questa, non è facile fare un filotto come questo. È importante perché nella mia carriera da calciatore ho fatto delle belle cavalcate, 11 vittorie consecutive, e non tutte le vinci giocando bene, ci stanno anche gli avversari. Il Sassuolo ha giocatori veramente forti, erano ben chiusi, ci aspettavano e sono ripartiti parecchie volte anche per colpa nostra. Una vittoria importante, meritata, che ci fa andare alla sosta con positività. Il pareggio sarebbe stata una mazzata”.

Infortunati?

“Spina ha sentito indurirsi il muscolo, non sembrava disperato ma la prima sensazione non è quella definitiva. Su Dybala c’è un bollettino, dovrebbe rientrare abbastanza velocemente. Facendo gli scongiuri, dopo la sosta”.

Il sostituto di Dybala sembrava Baldanzi, stanchezza o scelta tecnica? Nel secondo tempo i giocatori tagliavano di più e arrivavano più palloni, è stato un tema?

“Baldanzi è uno dei più simili a Paulo, è stata una scelta tecnica perché Aouar sta facendo grandi miglioramenti non solo fisicamente ma anche su quello che gli chiedo. Tommaso ha fatto 90’ due giorni fa ed è uscito con un alluce gonfio, aver fatto giocare Houssem non c’entrava col primo tempo moscio. A fine primo tempo abbiamo parlato, sapevamo che avrebbero aspettato. Ho chiesto pazienza, ma a volte ne abbiamo avuta troppa, diventa un possesso palla troppo sterile, il compagno di chi ha il pallone deve andare, altrimenti dai tempo agli altri di chiudersi. Nell’intervallo ho detto ai ragazzi di perderla, ma di giocare, dribblare, cambiare passo. Poi c’è stata una giocata di un giocatore incredibile”.

Su cosa può migliorare questa squadra?

“Su tutto, sul riconoscere la differenza tra le partite, tra possesso e costruzione, continuare a spingere sugli stessi tasti già toccati. Mi piace come i giocatori iniziano a riconoscersi, ma dobbiamo cercare di trasformare il possesso in qualcosa di fastidioso per gli avversari. Lavoreremo sull’aspetto atletico, recupereremo alcuni giocatori come Chris e Renato, quando fai buoni risultati dici che la sosta non ci voleva, ma stavolta ci dà una mano, ci fa rifiatare. Non ho un’esperienza decennale da allenatore, questo è un bel frullatore, un po’ perché la Serie A è di alto livello e un po’ perché per me questo è un posto diverso dagli altri. Ho una giocatori superdisponibili e una società che mi ha sempre spalleggiato”.

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

L’approccio?

“Importantissimo, si crea un discorso sulla difesa a tre: non è un problema, ma una concausa. Entriamo in uno stadio pieno e dovremo dimostrare la nostra superiorità”.

Aouar al posto di Dybala?

“Come ci ha pressato la Fiorentina sarà diverso di quello che farà il Sassuolo, ma vedremo. Chi gioca in avanti deve sempre aiutare la squadra in costruzione e se si abbassa, qualcun altro dovrà prenderne il posto e ricoprire quella funzione lì”.

Che importanza ha avuto la gente?

“Vengo da una carriera di alti e bassi, con momenti in cui era difficile portare la gente allo stadio. Questo è sintomo di qualcosa che si sta ricreando in maniera molto forte, ci sostengono anche quando le cose vanno meno bene e riempiono tutto nei momenti migliori. La società anche è stata brava a riportali sugli spalti. I giocatori si stanno meritando queste presenze allo stadio”.

Abraham?

“Importantissimo che sia tra i convocati per lui che riassapora un’atmosfera che gli sarà mancata tanto. Sarà importante anche per i ragazzi dato che Tammy è stato un protagonista di questi ultimi due anni; è importante anche per i tifosi rivederlo. Abraham è un volto a cui i tifosi vogliono bene. Oggi non farà neanche un minuto ovviamente, ma è bello riportarlo al piano di sotto”.

