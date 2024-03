ROMA-SASSUOLO 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vittoria di misura per la Roma che all’Olimpico supera il Sassuolo per 1 a 0 grazie a una perla del capitano Lorenzo Pellegrini.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare gli emiliani nel match valido per la ventinovesima giornata di campionato:

Svilar 6,5 – Mai impegnato nel primo tempo, nella ripresa è reattivo sull’unica conclusione del Sassuolo con Racic.

Karsdorp 5 – Spinge con poca convinzione, non riesce ad affondare quasi mai. Dal 69′ Celik 6,5 – Decisamente meglio del suo collega di reparto, più intraprendente ed efficace.

Mancini 7 – Provvidenziale in chiusura su Laurienté dopo un pericoloso 2 contro 2. Anticipa gli avversari con i tempi giusti. Guai a farne a meno.

Llorente 6 – Rischia l’autogol, ma poi si riscatta con un finale di partita di spessore ed esperienza.

Spinazzola 6 – Parte bene, poi però si fa male. Dal 37′ Angelino 6,5 – Buon piede, stavolta è anche efficace nelle coperture.

Cristante 6,5 – Gli manca un pizzico di qualità nell’ultima giocata quando attacca, ma il suo peso specifico in mezzo al campo vale sempre doppio.

Paredes 6 – Spazi intasati, squadra che si muove poco, e la sua prestazione ne risente. Ma la prova è comunque ampiamente sufficiente.

Pellegrini 7,5 – Dinamico e propositivo, disegna un pallone splendido per la testa di Lukaku, ma il belga non lo trasforma in oro. Nella ripresa si esalta con un destro a giro sul secondo palo che vale i tre punti.

Aouar 5,5 – Non ha le giuste caratteristiche per fare il vice Dybala. Dal 69′ Baldanzi 6 – Più pimpante e pericoloso dell’algerino. Gli manca ancora il gol che potrebbe farlo sbocciare.

Lukaku 5 – Nel primo tempo le uniche palle gol la Roma le confeziona per la sua testa, ma lui è impreciso, specie su quella nel recupero. Nella ripresa anche Cristante prova a lanciarlo in porta, ma il suo sinistro è impreciso. Polveri bagnate. Dall’85’ Azmoun 6,5 – Gioca solo una manciata di minuti, ma li fa davvero bene.

El Shaarawy 6 – Cerca di accendersi con qualche spunto, senza successo. Sempre apprezzabile quanto utile il lavoro difensivo. Dall’85’ Huijsen sv.

DANIELE DE ROSSI 6,5 – Non indovina la mossa Aouar, schierato nella posizione di Dybala. La squadra, pur senza incantare, riesce a vincere una partita complicata chiudendo alla grande questo ciclo di partite.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

