CRISTANTE: “L’importante era vincere, non sempre si possono fare partite spettacolari. Roma in crescita costante”

Ti aspettavi potesse essere così complicato vincere oggi?

“Sapevamo fosse difficile, il Sassuolo è una squadra che deve salvarsi e un tecnico che ha esperienza. Anche un po’ di stanchezza magari per le partite ravvicinate e toste, era importante vincere e non si possono sempre fare partite spettacolari”.

Quanto stimolo ti dà la non convocazione in Nazionale?

“Cerco di fare il meglio possibile. Sulla Nazionale, eravamo d’accordo che sarei rimasto qui, avevo qualche problemino. Bisogna fare il meglio possibile per guadagnarsi l’Europeo”.

Quanti margini ha la Roma di miglioramento?

“Siamo in crescita costante, da quando è arrivato il mister siamo migliorati partita dopo partita. Siamo uniti, abbiamo l’obiettivo a nostra portata e sappiamo che sia difficile, ci sono tante squadre vicine e non si può mollare una partita. Anche le gare più difficili dobbiamo essere bravi a sbloccarle”.

Cosa vi ha fatto cambiare De Rossi?

“Ha portato tanto entusiasmo, è stato bravo fin dal primo giorno a toccare i punti che doveva toccare. Siamo una squadra forte, lo eravamo anche prima. Le stagioni non vanno sempre come si vuole, c’è stata quella scintilla che cambia la squadra per il corso della stagione”.

