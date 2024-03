PELLEGRINI: “Sono tornato a sentirmi libero, voglio essere al centro del gioco. De Rossi? Me lo godo anche da allenatore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Sassuolo.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Che voglia di non pareggiarla. E’ lo stesso atteggiamento di Firenze?

“E’ giusto per una squadra che vuole essere in alto. Sapevamo che dovevamo vincerla a tutti i cosi, oggi abbiamo fatto il nostro, i tre punti sono molto importanti”.

L’abbraccio con De Rossi?

“C’è tanta stima. Daniele per me è sempre stato un punto di riferimento. Ho avuto la fortuna di viverlo prima da compagno e ora da allenatore. Ed è giusto che io mi goda lui come allenatore, e lui me come giocatore”.

Qual è la differenza in te adesso?

“Che sono sempre al centro del gioco, devo sentirmi libero e trovare la mia giusta posizione in campo. E’ quello che mi era mancato nell’ultimo anno e mezzo e sono contento di averlo ritrovato. Sono contento per lui, per i compagni, e per la società che ci tiene e ci è vicina”

Il Milan in Europa League?

“Arrivati a questo punto, le squadre sono tutte forti. Quando sarà il momento, la prepareremo al meglio per passare, anche se il Milan è una squadra molto forte”.

