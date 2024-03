BALLARDINI: “Il Sassuolo ha fatto una buonissima partita. Potevamo mettere ancora di più in difficoltà la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Di seguito tutte dichiarazioni del tecnico dei neroverdi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Un parere sulla prestazione del Sassuolo?

“Il Sassuolo oggi ha fatto una buonissima partita, ha tenuto bene il campo. Dobbiamo essere più bravi nella gestione della palla, potevamo mettere in difficoltà ancor di più la Roma. Siamo stati in certi momenti poco aggressivi come a inizio ripresa, abbiamo subìto un po’ la Roma, non deve succedere questo. La Roma poi con tanta personalità e qualità può farti gol in tutti i modi”.

Quanto sei contento dello spirito che la squadra ha messo in campo?

“Lo spirito, la generosità, la voglia insieme di cercare di ottenere il meglio. L’atteggiamento e lo spirito sono importanti, oggi il Sassuolo ha fatto vedere questo. Sono segnali forti che ci portiamo con noi sempre, da qui alla fine dobbiamo essere questi e ancora più bravi anche”.

In cosa si lavora di più in questo momenti?

“Non si lavora solo su un aspetto ma su tutti. Un allenatore cerca di conoscere i ragazzi ed esaltarne le loro qualità, e tutti insieme cerchiamo di intraprendere la strada con un obiettivo comune. La risposta è si lavora su tutti gli aspetti, da quello umano a quello tecnico in campo. Se fai fatica e fai le cose fatte bene ottieni quello che meriti”.

I leader?

“Il Sassuolo è stato costruito bene e con chiarezza e bisogna proseguire su questo. Abbiamo dei ragazzi con più esperienza, come Consigli, Obiang, Ferrari. Abbiamo giocatori di personalità che sono leader e anche ragazzi con grande prospettiva: è un giusto mix”.

