(LIVE!) ROMA-SASSUOLO, le formazioni ufficiali: gioca Aouar al posto di Dybala, Llorente con Mancini, Lukaku dall’inizio

AS ROMA NEWS – Ultima partita prima della pausa per la Roma, che oggi all’Olimpico affronta il Sassuolo con l’unico scopo di batterlo e restare agganciato al Bologna.

Orfani di Dybala ma con Lukaku recuperato, i giallorossi verranno caricati da 67mila tifosi puntualmente accorsi allo stadio per sostenere la propria squadra. Gli emiliani, a caccia di punti salvezza, proveranno il colpaccio.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e poi al racconto del match con la nostra consueta diretta testuale. Forza Roma.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento anti-Sassuolo: ci sono delle sorprese, come la presenza di Llorente in difesa in coppia con Mancini e la conferma di Spinazzola a sinistra. In attacco sarà Aouar il vice Dybala, con El Shaarawy e Lukaku a completare il reparto avanzato.

Ore 16:58 – Questa la formazione ufficiale del Sassuolo: Consigli; Viti, Erlic, Ferrari, Pedersen; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Obiang, Laurienté; Pinamonti.

Ore 16:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, Lukaku, El Shaarawy.

Ore 16:10 – A sorpresa, anche Tammy Abraham dovrebbe essere oggi in panchina, convocato da De Rossi. Scelta simbolica, che servirà all’inglese per tornare a respirare il clima partita.

Ore 16:00 – Cielo poco nuvolo e clima primaverile sulla Capitale. Cancelli aperti da circa mezz’ora fuori dall’Olimpico. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra pochi minuti scioglieremo gli ultimi rebus di formazione con gli schieramenti ufficiali delle due squadre.

ROMA-SASSUOLO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Ndicka, Abraham, Azmoun, Celik, Baldanzi, Bove, Zalewski, Pisilli, Joao Costa, Angeliño.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Viti, Erlic, Ferrari, Pedersen; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Obiang, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.

A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Kumbulla, Volpato, Boloca, Lipani, Tressoldi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini