Malore per Joe Barone, è ricoverato in condizioni “serie”: rinviata Atalanta-Fiorentina

ALTRE NOTIZIE – Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è stato colpito da un malore oggi a Bergamo, dove i viola devono giocare alle 18 con l’Atalanta.

Al momento del malore era in ritiro con la squadra ed è stato trasportato in ospedale, prima ai Riuniti di Bergamo e poi, in elicottero, al San Raffaele di Milano.

Le sue condizioni sarebbero considerate serie. La squadra ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita della 29ª giornata contro i bergamaschi.

Giuseppe Barone, detto Joe, è nato a Pozzallo, in Sicilia, il 20 marzo 1966 e dal 2019 ha assunto la carica di direttore generale della Fiorentina di Commisso.