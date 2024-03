Dan Friedkin all’Olimpico per assistere a Roma-Sassuolo: il presidente sul pullman insieme alla squadra

AS ROMA NEWS – Altra piccola sorpresa oggi all’Olimpico in occasione di Roma-Sassuolo dopo la notizia di Tammy Abraham in panchina.

Il presidente giallorosso Dan Friedkin è atterrato da poco nella capitale per assistere alla partita contro i neroverdi, e ha viaggiato con il pullman della squadra, appena giunto allo stadio.

Un segnale di vicinanza del presidente texano in un momento chiave della stagione, ma anche particolarmente delicato per il club dopo le polemiche di questi giorni legati al caso del video a luci rosse circolato a Trigoria che ha portato al licenziamento di due dipendenti e all’apertura di un indagine da parte della procura federale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!