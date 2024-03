Sorpresa Abraham: convocato da De Rossi, sarà in panchina per Roma-Sassuolo

NOTIZIE AS ROMA – Piccola sorpresa a pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Sassuolo, 29esima giornata del campionato di calcio di Serie A.

L’attaccante inglese Tammy Abraham, a lungo fuori dal terreno di gioco a seguito di un grave infortunio al ginocchio avvenuto l’ultima giornata della scorsa stagione, oggi sarà in panchina.

A rivelarlo è il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora. Per Abraham una convocazione puramente simbolica: il centravanti è ormai sulla via del rientro, e il suo ritorno in gruppo è questione di giorni.

Oggi però mister De Rossi ha deciso di convocarlo e portarlo con i compagni in modo da fargli di nuovo riassaporare il clima partita in vista del suo recupero completo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!