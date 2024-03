Il caso del video a luci rosse scuote Trigoria. Arriva Williamson, l’uomo di fiducia dei Friedkin

NOTIZIE AS ROMA – Il caso del video a luci rosse sottratto, pare, con dolo alla dipendente poi licenziata dalla Roma scuote Trigoria. Nelle ultime ore anche la procura federale ha cominciato a indagare, anche se al momento nessun calciatore o dirigente di Trigoria è stato ascoltato.

Nel quartier generale giallorosso però l’aria comincia a farsi tesa. Il tema è molto delicato, soprattutto per quello che riguarda la diffusione del video. La domanda a cui si cerca risposta è: chi ha fatto girare per primo il filmato tra i dipendenti del club giallorosso?

Il quesito se lo sta ponendo la Figc e per avere una risposta è stata ha avviata un’inchiesta su segnalazione della Procura Generale dello Sport. Il reato, nella fattispecie, sarebbe grave e cadrebbe nel penale. Per questo la Procura della Federazione deve accertarsi che nessun tesserato della Roma sia stato coinvolto, altrimenti le cose cambierebbero.

Dalle ricostruzioni sembra sia stato uno dei calciatori della Primavera (ieri regolarmente in campo nell’1 a 1 contro l’Inter) che aveva rapporti diretti con la donna licenziata, a sottrarre il video dallo smartphone della dipendente, per poi inviarlo a compagni e staff. Il comunicato della Roma di venerdì non ha fatto menzione di terze persone oltre ai protagonisti direttamente coinvolti. Anche perché sembrerebbe che il calciatore abbia un valore importante per l’asset della società.

Ma ora è questo il filone da seguire con maggiore attenzione e che potrebbe far emergere fatti gravi. Per il momento, nessuno a Trigoria è stato ascoltato, ma la vicenda è tutt’altro che conclusa. Anche per questo motivo nella giornata di ieri è arrivato a Roma Eric Williamson, fidatissimo uomo dei Freidkin.

Il manager statunitense ricopre da dieci anni il ruolo di vice presidente del Friedkin Group, la holding di famiglia, oltre ad essere un componente del consiglio d’amministrazione della Roma. L’arrivo in città di Williamson è un sinonimo di quanto delicata sia la situazione.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Il Fatto Quotidiano