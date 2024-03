Roma a caccia del Bologna, un Olimpico da record per spingere i giallorossi

AS ROMA NEWS – Tre punti per chiudere al meglio questo ciclo di partite che si conclude con la sosta per le nazionali di marzo e tenere il passo del Bologna, inarrestabile anche senza Zirkzee. La Roma oggi non può far altro che battere il Sassuolo, nonostante gli infortuni che lentamente stanno riportando l’infermeria a riempirsi.

Dopo aver perso di nuovo Smalling (i cui tempi di recupero si sono dilatati) per una contusione alla caviglia e Renato Sanches per i soliti affaticamenti muscolari, ieri De Rossi ha dovuto salutare anche Paulo Dybala: per l’argentino una leggera lesione all’adduttore che lo mette fuori dai giochi fortunatamente alla vigilia della sosta. La speranza è di riaverlo per il Lecce alla ripresa del campionato.

Nessuno purtroppo ha poteri magici a Trigoria, e anche il nuovo allenatore comincia a scontrarsi con la problematica degli infortunati cronici che aveva funestato anche la precedente gestione tecnica. La speranza è che queste due settimane di pausa servano a rimettere le cose a posto e a garantire al mister abbondanza di scelte in un periodo in cui le partite si accavalleranno tra Europa e campionato.

Oggi intanto all’Olimpico (tutto esaurito, con record di presenze post Covid) arriva un Sassuolo bisognoso di punti per togliersi dalla lotta retrocessione in cui si era infilato con Dionisi. Senza il suo uomo migliore (Berardi) e con qualche altra assenza importante, la formazione di Ballardini non appare un avversario insuperabile per la Roma vista in queste settimane.

La squadra giallorossa arriva però da un giovedì di coppa che avrà tolto qualche energia. Le rotazioni di De Rossi permetteranno alla squadra di arrivare alla partita di oggi con quella brillantezza fisica e mentale che servirà per portarsi a casa i tre punti. Fondamentali per vivere questa pausa con il giusto entusiasmo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini