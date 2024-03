Azmoun, Baldanzi o Aouar: chi gioca con Lukaku ed El Shaarawy?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con Dybala costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare all’adduttore, nella Roma si apre un super-ballottaggio tra i calciatori che potrebbero sostituirlo questa sera contro il Sassuolo.

Il grande favorito sembra essere Houssem Aouar: l’algerino piace molto a De Rossi ed è convinto che abbia le caratteristiche giuste per giocare anche da vice Dybala. Per ora l’ex Lione non è riuscito a imporsi, stasera potrebbe essere la sua grande occasione.

Parte un po’ a sorpresa più indietro Tommaso Baldanzi, preso a gennaio per essere l’alternativa alla Joya. Il giocatore però ha giocato quasi tutta la partita giovedì scorso contro il Brighton, e potrebbe essere un po’ a corto di fiato.

Ma c’è anche una terza soluzione che starebbe ronzando nella testa di De Rossi: schierare Azmoun insieme a Lukaku ed El Shaarawy nell’inedito ruolo di esterno destro del tridente romanista.

Per il resto, formazione scontata: Karsdorp e Angelino rimpiazzeranno Celik e Spinazzola, mentre a centrocampo torna Paredes con Bove in panchina. In difesa sembra scontata la conferma di Mancini e Ndicka.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / La Repubblica / Corriere dello Sport / Il Messaggero