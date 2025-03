De Rossi: “Spero di tornare presto in panchina. Cerco un progetto serio, anche all’estero”

AS ROMA NEWS – “Giornata di riconoscimenti per Daniele De Rossi, che oggi ha ricevuto il premio ASI Sport&Cultura durante la cerimonia tenutasi al Salone d’Onore del CONI. Un riconoscimento che celebra i valori sportivi e umani dell’ex capitano giallorosso, protagonista dentro e fuori dal campo.

Prima dell’evento, De Rossi ha parlato del suo progetto con l’Ostiamare, sottolineandone la doppia anima, sociale e calcistica: “È un’iniziativa che aiuta tanti ragazzi, li allontana dalla strada e dalle console. Gli ostacoli ci sono, come le tempistiche e i permessi per lo stadio, ma nulla di inaspettato. La situazione di classifica era complicata all’inizio, ora sta migliorando”.

Inevitabile una domanda sul suo futuro da allenatore. De Rossi non ha dubbi sulla sua vocazione: “Ora mi sto dividendo con l’Ostiamare, ma tutti sanno quale sia la mia passione. Dove sarà la mia prossima panchina? Ancora non lo so, ma spero presto”. Un’eventuale esperienza all’estero non è esclusa: “Mi affascina molto, ho viaggiato per studiare il calcio internazionale e migliorare una lingua. Ho avuto tanto tempo libero, ma l’ho sfruttato per crescere. Ora cerco un progetto serio, con persone serie”.

Infine, un commento sulla possibile nomina di Cesare Prandelli come direttore tecnico della Nazionale accanto a Spalletti: “Sarebbe un grande valore aggiunto, può solo far bene all’Italia”.