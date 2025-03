AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di sabato 29 marzo 2025.

ORE 10:40 – FRATTESI-ROMA, IN ESTATE SI RIAPRE – Davide Frattesi lascerà molto probabilmente l’Inter in estate, con la Roma che è pronta a rifarsi sotto ma anche il Napoli è interessato al ragazzo. Ma la valutazione dei nerazzurri deve necessariamente scendere dai 40 milioni richiesti a gennaio. (Corriere dello Sport)

ORE 10:00 – LA FORMAZIONE PER LECCE – Secondo tutti i principali quotidiani sarà questa la formazione della Roma che Ranieri manderà in campo contro il Lecce: Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Saelemaekers, Cristante, Konè, Angelino, Soulè, Pellegrini, Dovbyk.

ORE 9:30 – METEO LECCE, PIOGGIA E CAMPO PESANTE – Clima decisamente poco primaverile atteso oggi a Lecce: le previsioni del tempo promettono pioggia e temperatura fresca, il campo potrebbe essere pesante. (Corriere dello Sport)

ORE 9:15 – TOTO ALLENATORE: CRESCE ALLEGRI, SCENDE SARRI – In casa Roma resiste ancora il rebus allenatore dopo le parole di Ranieri di giovedì scorso: salgono le quotazioni di Allegri, il preferito della piazza romanista, scende invece quello di Sarri. In lizza anche Pioli, Mancini, Italiano, Valverde e Thiago Motta. (La Repubblica)

ORE 8:50 – A LECCE OLTRE MILLE TIFOSI – Saranno più di mille, per la precisione 1075, i tifosi romanisti che questa sera saranno al Via del Mare. Il settore ospiti sarà tutto esaurito. (Corriere dello Sport)

