PELLEGRINI: “Anno difficile ma nessuno ha mollato. Dybala? Assenza pesante, il gruppo deve rimediare”

NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini, schierato nuovamente titolare oggi da mister Ranieri per affrontare il Lecce, parla alle TV nel prepartita della sfida del Via del Mare. Queste le dichiarazioni del sette giallorosso sulla partita di questa sera.

LORENZO PELLEGRINI A SKY SPORT

La lotta alle coppe europee sembrava impossibile, ma è difficile.

“Se avessimo pensato di essere qui oggi, qualche tempo fa, saremmo stati tutti dubbiosi. Abbiamo fatto tutti cose belle, adesso ci aspettano queste partite. Per come è iniziato l’anno, essere a questo punto e lottare per l’Europa va bene”.

Sulla tua titolarità.

“Non penso che questa sia un’occasione, penso che quest’anno è stato un anno difficile dove nessuno ha pensato di mollare. Oggi è un’altra trasferta e un’altra partita che vogliamo vincere per continuare il percorso con il mister che ci sta facendo fare punti. Vogliamo fare bene per non buttare tutto ciò che è stato fatto”.

LORENZO PELLEGRINI A DAZN

Come state pensando alla possibilità di arrivare quarti?

“La cosa migliore è fare come stiamo facendo in questo periodo, pensare partita dopo partita. Purtroppo, a causa di un inizio di campionato non esaltante, siamo costretti a pensare alle altre. Vogliamo vincere tutte le partite, questa è la nostra mentalità. Purtroppo o per fortuna, abbiamo una gara a settimana e possiamo lavorare bene”.

Assenza Dybala?

“Lui è fondamentale per noi, è anche un ragazzo molto importante nel gruppo, lui sta cercando di essere molto presente durante la settimana. Ovviamente ci mancherà in campo, ma la forza del gruppo è proprio il gruppo stesso e il gruppo dovrà rimediare a questo sfortunato infortunio”.