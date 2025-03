(LIVE!) LECCE-ROMA, le formazioni ufficiali: giocano Hummels e Cristante, Pellegrini-Soulè dietro Dovbyk

NOTIZIE AS ROMA – Riparte da Lecce il campionato della Roma con nove partite al termine della stagione. I ragazzi di Claudio Ranieri arrivano a questa sfida con una serie di sei vittorie consecutive alle spalle, e proveranno a continuare la scia positiva in vista degli scontri diretti che decideranno la rincorsa all’Europa. I salentini, in piena lotta per non retrocedere, proveranno a sfruttare il fattore campo per ottenere punti pesanti.

IL PREPARTITA LIVE DAL VIA DEL MARE

Ore 19:20 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo coperto sopra Lecce, sono previste precipitazioni nel corso del match. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma l’undici sembra scontato, ma con Ranieri le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

LECCE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (in attesa di conferma): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Karlsson. All.: Giampaolo.

A disp.: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All.: Ranieri.

A disp.: –

ARBITRO: Manganiello. ASSISTENTI: Preti-Moro. QUARTO UOMO: Cosso. VAR: Di Paolo. AVAR: Ghersini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini