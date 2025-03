DOVBYK: “Non è stata una stagione semplice per me, ora i risultati arrivano. La mancata esultanza al gol? Ero stanco…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Artem Dovbyk parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Lecce-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Via del Mare.

ARTEM DOVBYK A SKY SPORT

Partita difficile…

“Sì, molto dura per noi. Abbiamo avuto tante occasioni, ma sono tre punti importanti e proseguiamo su questa strada”.

Bel momento per te…

“Sì, tutti mi sostengono. Cerco di fare il mio lavoro, di segnare, oggi era importante farlo”.

ARTEM DOVBYK A DAZN

Come mai non hai esultato?

“Ero stanco, abbiamo esultato, insieme ma la cosa più importante sono i tre punti”.

Come reputi la tua prima stagione qui in Italia?

“Devo essere onesto, non è stato semplice, ma abbiamo continuato a lavorare, abbiamo cambiato allenatore. Ora le cose arrivano”.