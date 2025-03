CRISTANTE: “Non si fa un filotto del genere senza avere qualità. Lotta per la Champions? Non so se ci avrei creduto…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Lecce-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Via del Mare.

BRYAN CRISTANTE A SKY SPORT

Ti aspettavi una partita così dura?

“Sapevamo che qui sarebbe stata dura. Se non sbaglio negli ultimi anni non abbiamo mai vinto. Non esistono partite facili. Oggi l’abbiamo interpretata bene, anche se ci siamo mangiati dei gol facili”.

La squadra può mettere in discussione le posizioni delle avversarie?

“Penso di sì, non si fa un filotto di vittorie del genere se non si hanno certe caratteristiche. L’importante era arrivare a questo punto con la possibilità di giocarci l’Europa e ci siamo riusciti”.

Se ti avessero detto a novembre che avreste lottato per la Champions?

“Non so se ci avrei creduto. Siamo stati bravi a rimetterla in piedi, abbiamo fatto un filotto di vittorie importante e che non riuscivamo a fare da anni”.

BRYAN CRISTANTE A DAZN

Quanto pesa una vittoria del genere?

“Se non vinci le partite con le squadre di bassa classifica non puoi vincere i scontri diretti”.

Su Dovbyk.

“È un bravissimo ragazzo. Si deve adattare al calcio italiano, speriamo nel finale di stagione continui a segnare”.

Siete vicini alla zona Champions.

“Ci avrei messo la firma. Siamo stati bravi a ribaltare la stagione. Ancora non abbiamo fatto niente ma già che c’è la possiamo giocare è tanto”.