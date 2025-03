GIAMPAOLO: “Sconfitta immeritata. Ho dei dubbi sulla regolarità del gol di Dovbyk”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Via del Mare contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei salentini ai microfoni dei giornalisti al termine della partita.

Avevate preso le misure alla Roma…

“Sì. La partita è stata molto equilibrata, ho qualche dubbio sul gol perché Baschirotto stava correndo in protezione della palla. L’ho rivista più volte e restano i dubbi, l’arbitro ha deciso così. Non so se a parte invertite non l’avrebbero fischiato, per me si può anche fischiare…”.

Che risposta ha avuto?

“Buona gara, siamo stati attenti e determinati nonostante qualche errore. Mi dispiace profondamente, avremmo potuto portare a casa un risultato positivo. Sconfitta immeritata contro una squadra forte e con grande autostima”.

Il vostro livello di autostima?

“Oggi era buono, ma siamo a 5 sconfitte consecutive. Bisogna resettare e ripartire, siamo lì a lottare. Il calendario è difficile sia per noi sia per gli altri, bisogna rialzarsi immediatamente nonostante la delusione”.

Sei preoccupato dai pochi gol segnati?

“No. Ma se avessimo fatto più gol avremmo ottenuto qualche risultato in più. La lotta salvezza è dura per tutti, quindi non sono preoccupato perché la squadra continua a dire risposte positive”.