De Sanctis presto a Trigoria: migliorano le sue condizioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Morgan De Sanctis potrà tornare molto presto a lavorare per la Roma. Stando a quanto riferisce il portale “Gazzetta.it“, migliorano le condizioni del direttore sportivo direttore giallorosso, coinvolto in un incidente stradale nella notte del 5 gennaio su via Cristoforo Colombo.

Il dirigente giallorosso è stato operato all’ospedale Gemelli di Roma e gli è stata asportata la milza. De Sanctis, che si trova ancora in osservazione, verrà dimesso nei prossimi giorni e potrà così tornare a lavorare gradualmente a Trigoria.

Fonseca, i Friedkin e Tiago Pinto lo aspettano per seguire da vicino le operazioni di mercato che il ds dovrà condurre da qui a fine gennaio per migliorare la squadra.

Fonte: Gazzetta.it