Spinazzola torna in gruppo, ok per l’Inter. In campo anche Fuzato, rientrato a Trigoria

AS ROMA NEWS – Non c’è tempo per rilassarsi, la Roma si ritrova oggi a Trigoria per preparare l’attesa sfida di domenica alle 12:30 contro l’Inter di Antonio Conte.

Da segnalare diverse novità nella seduta odierna: è tornato ad allenarsi in gruppo Leonardo Spinazzola, che a questo punto rientrerà dal primo minuto per il big match contro i nerazzurri, una sfida per lui dal sapore molto particolare visto quanto accaduto lo scorso gennaio.

L’altra novità della giornata è stata la presenza in campo di Daniel Fuzato, portiere brasiliano che non ha mai trovato spazio nel Gil Vicente. Probabile che l’estremo difensore venga girato in prestito a qualche club di serie B prima della fine del mercato di gennaio. Regolarmente in gruppo anche Edin Dzeko. Prosegue il suo programma personalizzato Javier Pastore, che sta seguendo un allenamento specifico, lavorando in parte col gruppo, per recuperare una buona condizione fisica.

Redazione Giallorossi.net