“ON AIR!” – CORSI: “Se Friedkin fa due buoni acquisti, non so come finisce questo campionato”, SAVELLI: “La Roma ha già fatto il salto di qualità”, FOCOLARI: “Ma non è da scudetto”, ROSSI: “Farei i caroselli per un pari con l’Inter”

David Rossi (Roma Radio): “E’ stata una giornata molto particolare. La Roma ci ha regalato l’ennesima gioia di questa stagione che ci permette di guardare con fiducia al raggiungimento dei traguardi stagionali. La Samp era una squadra di me**a tre giorni fa, e poi ostica tre giorni dopo. Io contro l’Inter domenica a pranzo se finisce con un pari faccio i caroselli, torno a casa strombazzando, sarebbe un risultato molto importante…Ora si parla già di scudetto, il problema è che questa città ha poca memoria…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Non possiamo cominciare la stagione dicendo che la Roma è da sesto posto, e poi quando è al terzo pretendere che la squadra faccia il salto di qualità battendo anche le dirette concorrenti. Se io penso all’inzio dell’anno scolastico che mio figlio prenderà tre materie, e poi viene promosso, non posso lamentarmi dicendo che avrebbe dovuto avere la media dell’otto. La Roma il salto di qualità lo ha già fatto, partendo da una stagione quella scorsa e diventando una squadra competitiva per un posto in Champions… La Roma vincerà qualche scontro diretto, così come non riuscirà a battere qualche squadra più debole, perchè è nell’ordine delle cose…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Roma ha battuto la Sampdoria, la Sampdoria ha battuto l’Inter, e allora la Roma batterà l’Inter…ma purtroppo non è così che funziona… Pareggio domenica? Io ci firmo… Noi dobbiamo goderci il momento. La partita di domenica non deve diventare la partita dell’anno: la Roma non deve battere l’Inter per vincere lo scudetto quest’anno. La Roma deve battere l’Inter per la sua storia, per la mentalità che deve cambiare. La Roma deve togliersi la paura di dire: “Oddio, e adesso?“…La squadra deve affrontarla come ha affrontato il Crotone…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “E’ una Roma buona, è una Roma ottima. E bisognerà rivedere i giudizi dati fino ad adesso. Perchè alla fine io già da Roma-Samp mi sono accorto in mezzo a quella pioggia tutti sono stati sempre sul pezzo. Ieri infatti l’Inter ha preso la sveglia. Questi sono i nostri giocatori, stanno andando bene e questi dobbiamo supportarli perchè ce la possiamo giocare con tutti. Il Napoli, che abbiamo sempre detto superiore a noi, non è più forte della Roma. L’Inter ieri ha perso male. Il Milan ha perso come era normale, perchè la Juve è più forte. Se Friedkin compra un paio di giocatori buoni, non so come va a finire questo campionato. Sarebbe incredibile, ragazzi…appena se ne va Pallotta si vince, sarebbe il trionfo, a quel punto smetteremmo di fare radio… Io avevo detto che Villar e Ibanez erano due pippe, ma in questo momento devo dire che sono bravi giocatori… Devo smetterla di pensare che la Roma possa avere Samuel, Zago o Emerson. Se viene Villar e gioca bene, allora bravo Villar…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’anno scorso la Champions è stata raggiunta a 78 punti, la Roma dovrebbe fare sei punti nelle prossime tre partite per chiudere il girone a 39 punti. Battere il Crotone è fare il tuo dovere, ma eravamo preoccupati per la leggerezza che si poteva mettere in campo, e che ieri invece non abbiamo visto. Bello l’atteggiamento della squadra, e abbiamo visto segnali confortanti da quasi tutti i giocatori… Vi arrivo a dire una cosa che mi varrà degli insulti: preferirei fare due pareggi nelle prossime due partite invece che due vittorie… Siamo partiti per il quarto posto? E allora arriviamo quarti…poi quando avremo lo squadrone che asfalta gli altri allora se ne parla… Ora non mi regge il cuore, e a me questa cosa mi sta già rovinando la vita…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sono stato contento ieri per il risultato di Milan-Juventus, perchè il Milan può ancora arrivare quinto, la Juve no. E poi è stato ottimo il risultato del Napoli. Io quelle squadre guardo: Napoli, Milan, Atalanta… Io penso al quarto posto, quello è il target sul quale rimango concentrato…non penso ad altro…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Non si può chiedere chi far giocare tra Dzeko e Borja Mayoral, però per lo spagnolo va detto qualcosa in più. Ieri ha fatto tutto. Ultimamente ha giocato pochissimo, eppure quando viene chiamato in causa si fa trovare sempre pronto. Ieri ha fatto la miglior prestazione da quando è qui. Mkhitaryan? Gioca dove vuole, negli spazi vuoti che trova in campo, è di un’intelligenza tattica spaventosa. Io quel punto di Verona adesso lo pretendo… Ora c’è un pacchetto di gare da affrontare da grande, e cioè con la giusta concentrazione…”

Marco Juric (Rete Sport): “Il Papu Gomez al momento non è prendibile. Chi lo prenderà lo farà all’ultimo minuto di mercato, non ora. Sono tre i grandi giocatori al momento sul mercato, e sono Gomez, Eriksen e Milik. Tutte le loro squadre vogliono liberarsene, tutti e tre dovranno per forza uscire per diversi motivi. Non sono però operazioni da fare in questo momento, sono tutti colpi che si possono fare gli ultimi giorni di mercato…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “E’ stata una vigilia travagliata, tra le notizie del Covid di Tiago Pinto fino a quelle drammatiche dell’incidente di De Sanctis. A questo proposito oggi leggo ricostruzioni differenti che non combaciano tra una e l’altra, io mi limito a fargli gli auguri di pronta guarigione. La trasferta di Crotone nascondeva tante insidie, e invece la squadra ha dato una risposta importante. Cristante ieri ha giocato ai livelli del miglior De Rossi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma? Io mi espongo, sta facendo qualcosa di straordinario, ma se mi chiedi se è da scudetto ti dico no. Non oggi almeno, che ha battuto il Crotone… Contro Inter e Lazio sarà la prova del nove. Mettiamo che facesse due punti, sarebbe comunque buono in ottica quarto posto. Villar sta emergendo, Borja Mayoral ieri ha fatto qualcosa di straordinario. La Roma ha preso il posto della Lazio dell’anno scorso. L’unico tallone d’Achille è nello scontro con le grandi, ora c’è subito l’Inter e vediamo come ne esce. Se batte l’Inter, allora è da scudetto, non c’è dubbio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma benissimo, ieri non giocavano Pedro, Spinazzola, Dzeko, Pellegrini e Veretout… si incomincia a capire che la rosa della Roma è di qualità, ha una ventina di giocatori che possono dare tutti un ottimo contributo. La Roma è in corsa, sicuramente per il quarto posto. Poi nelle prossime partite ci faremo un’idea precisa di dove può arrivare questa squadra…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha battuto il Crotone, ma mi sembra che i punti si perdono contro queste squadre. Guardate il Napoli e l’Inter… Battere le piccole in questo campionato fa la differenza e non è così scontato. Per me la Roma ora non è da scudetto, ma se dovesse fare cose importanti contro Inter e Lazio le cose cambiano… La Roma punta sulla qualità, l’Inter sui muscoli. Se battesse i nerazzurri sarebbe

Tony Damascelli (Radio Radio): “Per me la Roma è come il Milan, non è da scudetto, ma una squadra che può ambire alla Champions come ha fatto spesso negli anni passati. Ha un parco giocatori interessante ma non più di tanto. Compete, ma non è da scudetto..”

