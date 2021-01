Tiago Pinto al lavoro: Montiel e Bernard si avvicinano, ma rispunta Reynolds

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma vincente sul campo aspetta ora buone notizie anche sul mercato. Fonseca attende rinforzi dopo aver presentato la sua lista di nomi a Tiago Pinto. Ora tocca al general manager portoghese, in accordo con i Friedkin, provare ad accontentare il suo allenatore.

Due i ruoli su cui la Roma sembra intenzionata a investire già da questa sessione di calciomercato invernale: un terzino destro giovane e un attaccante più esperto che possa dare un ricambio valido a Pedro e Mkhitaryan.

Al momento, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), i due giocatori più vicini alla Roma sono Gonzalo Montiel, 23 anni, pallino di Tiago Pinto e in scadenza di contratto col River Plate, e il brasiliano Bernard che Fonseca ha messo in cima alla sua lista dei desideri insieme a El Shaarawy. L’Everton vuole Olsen e i canali aperti con la Roma possono favorire la buona riuscita dell’affare.

Ma occhio a Bryan Reynolds: stando a quanto riferisce oggi Il Tempo (F. Biafora), la Roma è tornata in pressing sul terzino americano. Come comunicato il 28 dicembre da Ryan Friedkin all’entourage dell’esterno statunitense, la trattativa sarebbe ripartita una volta insediatosi Tiago Pinto e così è stato. Ieri il nuovo general manager, in quarantena causa-covid, ha preso contatto con le parti interessate per cercare di rimettere in piedi l’affare.

Dopo il successo con il Crotone c’è stata infatti una chiamata con André Zanotta, il direttore tecnico del Dallas, che ha detto al dirigente portoghese di accelerare i tempi, viste le allettanti offerte di Juventus e Bruges sul piatto. Nella notte era previsto un aggiornamento tra la Roma e l’agente di Reynolds, che inizialmente aveva rifiutato l’offerta di un triennale con opzione presentata da Friedkin.

Fonte: Leggo / Il Tempo