De Sanctis tentato dall’Ascoli, può lasciare la Roma

ULTIME NEWS AS ROMA – Dopo il licenziamento di Gianluca Petrachi, l’ex portiere giallorosso Morgan De Sanctis sembrava destinato a prendere il suo posto come direttore sportivo della Roma. E invece così non è stato.

A guidare il mercato estivo del club capitolino saranno Guido Fienga e Franco Baldini. E ora De Sanctis riflette seriamente sul suo addio alla Roma, soprattutto ora che gli è arrivata una proposta dall’Ascoli, club di serie B, che lo vorrebbe come prossimo direttore generale.

Il rapporto con la tifoseria giallorossa non è mai decollato, tanto che gli ultrà gli hanno “dedicato” alcuni striscioni non proprio concilianti. Anche per questo Morgan De Sanctis potrebbe decidere di lasciare Trigoria per cedere alle lusinghe dell’Ascoli e far ripartire da lì la sua carriera da dirigente.

Fonte: Il Tempo