DE SANCTIS: “Vice-Dzeko? Siamo vigili sul mercato, ma non è facile migliorare questa rosa”

FIORENTINA ROMA DICHIARAZIONI PREPARTITA – Il braccio destro del direttore sportivo giallorosso Morgan De Sanctis risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match tra la Fiorentina e la Roma. Ecco le dichiarazioni del dirigente giallorosso sulla partita che si sta per giocare al Franchi:

Loro hanno voglia, cosa serve per fare risultato?

La prestazione è evidente che deve essere importante. La Fiorentina è una squadra organizzata, ha delle ottime individualità. In questo momento loro stanno soffrendo alcune assenze importanti ma noi non possiamo minimamente crogiolarci su questo fatto, dobbiamo mettere in campo tutto quello che è nelle nostre capacità. Se la Roma fa la prestazione probabilmente ottiene il risultato.

Prenderete un vice Dzeko?

Questa squadra è difficilmente migliorabile, il mercato di gennaio non offre molte opportunità anche se la Roma resta vigile. Partiamo comunque dal presupposto che questa squadra è difficilmente migliorabile.