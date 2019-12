(LIVE!) FIORENTINA-ROMA: 0-0

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ultimo impegno del 2019 per la Roma, che questa sera è di scena al Franchi per affrontare la Fiorentina di Montella in un match che preannuncia spettacolo.

La squadra di Fonseca vuole chiudere al meglio l’anno e non perdere di scia la Lazio, avanti quattro lunghezze. La compagine viola però viene da una serie di risultati negativi, mitigati in parte dal pari contro l’Inter nell’ultima di campionato. Sarà una gara molto accesa, vi lasciamo al racconto del match.

FIORENTINA-ROMA, LA DIRETTA TESTUALE

PRIMO TEMPO

15′ – Inizio non esaltante della Roma, che sembra non perfetta dietro quando la Fiorentina cerca di sorprendere la retroguardia giallorossa con inserimenti improvvisi. La difesa balla troppo, Fiorentina più pericolosa e decisamente più determinata in questo primo quarto d’ora.

13′ – Gol annullato a Vlahovic per fuorigioco.

12′ – Occasione Fiorentina! Prima Vlahovic non arriva di un soffio su un cross basso davanti a Pau Lopez, poi Boateng calcia di potenza col destro e Pau Lopez è costretto a mandarla in angolo!

10 – Punizione dal limite di Vlahovic che esce di un soffio sopra l’incrocio dei pali.

6′ – Conclusione dalla distanza di Veretout, conclusione centrale, blocca a terra Dragowski.

0′ – Fischia Orsato, via a Fiorentina-Roma!

FIORENTINA-ROMA, IL LIVE DAL FRANCHI

Ore 19:45 – Ecco il tweet della Roma che annuncia la sua formazione ufficiale:

Ore 19:40 – Ufficiale anche l’undici della Fiorentina, ecco lo schieramento viola: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata da Sky Sport con un tweet di Angelo Mangiante:

Ore 18:45 – Piove a Firenze, campo che si preannuncia scivoloso. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-FIORENTINA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

A disp.: Terracciano, Cerofolini, Venuti, Ranieri, Ceccherini, Benassi, Cristoforo, Eysseric, Zurkowski, Ghezzal, Pedro, Sottil.

All.: Montella.

ROMA: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Fazio, Cetin, Spinazzola, Mkhitaryan, Under, Kalinic, Antonucci.

All.: Fonseca.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Tegoni – Del Giovane. IV uomo: Manganiello. VAR: Aureliano. AVAR: Schenone.

