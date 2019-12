PELLEGRINI: “Vittoria da grande squadra, abbiamo dominato”

FIORENTINA ROMA DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Lorenzo Pellegrini parla a Roma TV al termine del match giocato contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa al Franchi:

Questo gol non te lo leva nessuno…

Speriamo di no (ride, ndr). Lo cercavo da un po’ di tempo. Sono felice soprattutto per la vittoria che era importante

La Fiorentina alzava il ritmo, il pubblico ci credeva…

Loro sono un’ottima squadra, hanno giocatori importanti. Noi abbiamo dominato, abbiamo deciso il ritmo e fatto quattro gol. Vittoria importante perchè secondo me non è facile vincere qui.

Vittoria da grande squadra

Si, le vittorie sono tutte da grande squadra. Questa è importante perchè è l’ultima prima della sosta. A volte in queste gare si rischia di perdere la concentrazione ma le grandi squadra non fanno così.

LORENZO PELLEGRINI A SKY SPORT

Come avete fatto a dominare così tanto la partita?

È una cosa su cui lavoriamo molto, il fatto di dominare le partite. Loro sono un’ottima squadra, ci hanno messo molto in difficoltà soprattutto quando hanno segnato il primo gol. Però dopo siamo stati bravi e fortunati perché abbiamo trovato il 3-1 per chiudere la partita.

Il primo gol di Dzeko nasce da una tua invenzione…

Diciamo che quello è stato un pochino d’istinto. Volevo calciare di sinistro ma ho visto che mi avevano tutti chiuso e sono tornato indeitro. È stato bravo Nicolò ad inserirsi. Sono cose su cui lavoriamo molto. Quando ho palla mi attaccano tutti gli spazi e per me è più semplice metterli in porta.

Ci racconti il tuo primo gol?

Sono molto contento perché lo cercavo da tanto. Contro la Spal c’è stata la deviazione e la Lega ha deciso di levarmelo. Per me non c’è problema, avranno fatto le loro considerazioni e hanno preso la loro scelta. Sono molto contento per questo gol perché mi serviva.

Che messaggio avete dato al campionato?

Nessuno, abbiamo dato il segnale che ci siamo, che abbiamo voglia di giocare, di divertirci e di migliorare, solo quello, Ci divertiamo tanto e secondo me è fondamentale per vincere le partite.