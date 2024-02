De Zerbi: “La Roma? Partita difficile ma dobbiamo vincere. De Rossi un grande amico, ma spero di batterlo”

NOTIZIE AS ROMA – Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno dei suoi contro l’Everton, ma ha risposto anche ad alcune domande sulla Roma, prossima avversaria in Europa League:

“Voglio rimanere concentrato sulla partita contro l’Everton, poi giochiamo l’FA Cup e poi penseremo alla Roma, alla partita in Europa League. Sicuramente è una partita difficile, ma se vogliamo andare avanti in Coppa dobbiamo vincere, che sia la Roma o un’altra squadra“.

Su De Rossi: “E’ un mio grande amico. Le nostre figlie sono grandi amiche e ho grande rispetto per lui. Sapevo già prima che lavorasse alla Roma che poteva essere un grande allenatore perché da giocatore ha dimostrato una personalità incredibile, suo padre è un allenatore.

Lui mi piace perché sente il calcio come me, ha un grande cuore, è una persona appassionata e siamo amici. Ma spero di vincere“.