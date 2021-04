DE ZERBI: “Partita giocata benissimo. Eravamo motivati, infastidito da chi diceva che stavamo falsando il campionato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, commenta a fine partita la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato al Mapei Stadium contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico degli emiliani ai microfoni di Sky Sport:

L’ho vista esultare tantissimo sul secondo gol, ci teneva tanto…

Ci mancherebbe anche che non avessimo gli stimoli noi. La partita è stata giocata benissimo da noi, dà fastidio per le scelte che abbiamo fatto questi giorni di venir accusati di dare poca regolarità al campionato perchè dal mio punto di vista invece ci siamo comportati bene secondo la propria coscienza. Ci tenevo molto alla partita di oggi.

Sulla fascia da capitano a Raspadori

Io avevo già in testa di dargli la fascia perché è cresciuto qua e perché nel mio telefonino ho una sua foto con la fascia quando era esordiente ed è una bella immagine per lui che i sogni si possono realizzare nel calcio. Ho parlato con Consigli e Magnanelli poi chiedendogli un parere e loro erano d’accordo con la mia scelta e quindi non ho avuto più dubbi.

Raspadori è “razza” buon giocatore o campione?

C’è una bella differenza tra buon giocatore e campione bisognerà capire che percorso farà. Il problema é che bisogna dirlo prima perché dopo il gol con la Roma è facile. I giovani vanno difesi quando giocano male e non esaltati quando giocano bene.

L’anno prossimo avrai un grande parco attaccanti con Raspadori e Scamacca…

Avere Scamacca, Raspadori, Caputo e Defrel è un parco attaccanti non di primissima fascia ma subito sotto. Non sarebbe nemmeno giusto tenerli tutti, e questa è stata la valutazione fatta con Scamacca quest’anno che ha grandi qualità, poi per scelta abbiamo deciso di puntare sugli altri 3 per non far perdere un anno a Scamacca.

La scelta di rinunciare a Locatelli e Berardi l’hai condivisa?

È partita da me assieme alla società e allo staff medico. Secondo me è giusto perché noi già in passato abbiamo escluso giocatori perché avevano avuto contatti con dei positivi e per correttezza era giusto anche escludere Locatelli e Ferrari oggi. È anche giusto peró che tutti facciano la propria parte perché se le Asl di Milano e Torino per 4-5 positivi bloccano una partita mi dovete spiegare perché la scelta nostra sia discussa.

Con chi ce l’hai?

In generale…una volta che qualcuno prende una decisione forte e va contro i propri interessi viene visto come quelli che ottavi o noni non cambia niente, non mi piace, abbiamo ancora l’ambizione di arrivare settimi non vogliamo passare 10 partite in costume con le infradito e quindi mi ha dato fastidio passare per quelli che avrebbero falsato il campionato.