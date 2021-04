SASSUOLO-ROMA 2-2: le pagelle

AS ROMA NEWS – La Roma delude ancora, e non va oltre il 2 a 2 sul campo del Sassuolo. Prestazione modesta dei giallorossi, con pochi giocatori che superano la sufficienza. Bene Spinazzola, malissimo Cristante e tutto l’attacco.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio al Mapei Stadium e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6,5 – Nel primo tempo salva il risultato con una bella uscita bassa su Djuricic. Poi è il palo ad aiutarlo. Nella ripresa fa una gran parata su Traore. Ha poche colpe sui gol.

Karsdorp 5 – Parte male contro un Boga che sembrava inarrestabile. In grave affanno per larghi tratti del match.

Cristante 4,5 – Inizia la sua partita con il solito errore in fase di impostazione. Non appare a suo agio nel ruolo di difensore centrale, commette una serie di errori che culminano con il pastrocchio in occasione della rete del due a due di Raspadori.

Mancini 6 – Ancora una volta il migliore dei suoi. Peccato però che debba lavorare per quattro nel tentativo di salvare una difesa in gravissimo affanno.

Bruno Peres 6 – Non gioca malaccio. La fase difensiva non è il suo forte, e allora prova a farsi vedere con un paio di discese interessanti. Nella ripresa segna un bel gol che illude i suoi.

Pellegrini 6 – Parte malissimo, scomparendo in mezzo al campo per colpa di una formazione scriteriata. Poi Fonseca ridisegna la Roma e lui ritrova le misure. Rigore perfetto, sfiora il gol con una bella conclusione dal limite. Uno dei pochi a provarci.

Diawara 5 – Nervoso e impreciso, non riesce a trovare la giusta posizione in campo. Notevole passo indietro rispetto alle precedenti apparizioni.

Spinazzola 6,5 – Quando trova campo e parte, fa male agli avversari. Dai suoi piedi arrivano assist succulenti, troppo spesso sprecati.

Carles Perez 5 – Continua a sbagliare troppe palle facili. Bella la giocata che porta al rigore del vantaggio, ma è l’unico squillo in mezzo al nulla.

El Shaarawy 5 – Condizione approssimativa. Si accende ancora a intervalli, ma le pause sono troppi lunghe. Sbaglia un gol facile. Dal 74′ Veretout sv.

Borja Mayoral 5 – In novanta minuti la cosa che ci si ricorda di lui è un grande stop. Lavora per la squadra, ma lì davanti non è incisivo. Dall’80’ Dzeko sv.

PAULO FONSECA 4,5 – Prestazione modestissima della Roma. La formazione iniziale è sbagliata e la squadra rischia l’imbarcata. Poi il vantaggio fortunoso aiuta i giallorossi, ma non basta. La Roma appare senza idee e poco convinta. Il pareggio di oggi contro un Sassuolo ancora più decimato dalle assenze della Roma mette a nudo le lacune della squadra e del suo allenatore. L’impietoso settimo posto è una fucilata al cuore.

Giallorossi.net – A. Fiorini