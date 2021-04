(LIVE!) SASSUOLO-ROMA: 1-2 (26′ Pellegrini, 57′ Traore, 69′ Bruno Peres)

AS ROMA NEWS – Si torna a giocare. La Roma non sfrutta appieno la sosta delle Nazionali per recuperare tutti i suoi infortunati, e dovrà affrontare la partita contro il Sassuolo in piena emergenza, specialmente in difesa. Ma anche gli emiliani hanno diverse assenze importanti in ogni reparto.

Ma se per la squadra di De Zerbi la sfida di oggi non ha molta rilevanza in termini di classifica, per la Roma la gara del Mapei Stadium rappresenta un crocevia decisivo per la lotta al quarto posto: senza i tre punti, i giallorossi possono dire addio alla speranza di arrivare in Champions attraverso il campionato.

SASSUOLO-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

74′ – CAMBIO ROMA: dentro Veretout, fuori El Shaarawy.

69′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! BRUNO PERES!! Grande azione di Spinazzola che mette un cross basso sul secondo palo, il terzino brasiliano arriva e calcia col destro trovando l’angolino! Roma di nuovo avanti!!

66′ – El Shaarawy! Grande coordinazione col destro, conclusione potente ma centrale, Consigli c’è!

66′ – OCCASIONE ROMA: Pellegrini su punizione, leggermente deviata dalla barriera, impegna Consigli!

59′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy si ritrova clamorosamente tutto solo davanti a Consigli che fa un miracolo sulla conclusione del Faraone! Ma Stephan aveva tutto il tempo per scegliere la giocata migliore, e doveva fare gol!

57′ – GOL DEL SASSUOLO: angolo dalla sinistra, Djuricic la spizza mandandola sul secondo palo dove Traore tutto solo deve solo spingerla in rete.

57′ – OCCASIONE SASSUOLO: Raspadori mette a sedere Cristante e calcia col sinistro, miracolo di Pau Lopez che manda in angolo!

54′ – OCCASIONE SASSUOLO! Traore mette un cross sul secondo palo per il taglio di Boga che tutto solo manda alle stelle! Cosa ha sbagliato, e cosa ha rischiato la Roma!

49′ – OCCASIONE SASSUOLO: lancio per Raspadori che scappa via ai centrali e calcia in porta: conclusione fortunatamente centrale, respinge Pau Lopez.

46′ – Si riparte, niente cambi nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti uno a zero grazie a un rigore realizzato da Pellegrini. Dopo un avvio parecchio complicato per i giallorossi, che hanno visto il Sassuolo sfiorare a più riprese il gol, arriva il penalty procurato da Perez a sbloccare la partita. Fonseca ha poi sistemato la squadra in campo con un 4-4-2 più solido e la squadra non ha rischiato nulla. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

44′ – Ammonito Pellegrini.

42′ – OCCASIONE ROMA! Ribaltamento giallorosso con Spinazzola che serve Pellegrini al limite, il centrocampista lascia partire un destro a giro sul secondo palo che esce di pochissimo!

38′ – Il Sassuolo fa molta più fatica ora, la Roma si difende più compatta e lascia meno spazi agli emiliani.

30′ – La Roma dopo un inizio durissimo si è risistemata in campo: Fonseca schiera un 4-4-2 che sta rendendo la squadra più compatta.

29′ – OCCASIONE ROMA! Gran taglio sul filo del fuorigioco di Borja Mayoral che stoppa benissimo un lungo campanile e poi col destro prova a battere Consigli, ma il riflesso del portiere del Sassuolo è strepitoso!

26′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL!! Pellegrini dal dischetto non sbaglia calciando forte e angolato! Roma avanti!

24′ – Calcio di rigore per la Roma! Marlon stende Carles Perez, l’arbitro non ha dubbi!

15′ – Primo quarto d’ora zeppo di occasioni. Molto meglio il Sassuolo, che ha creato tantissimo e ha già colpito un palo. La Roma pericolosa con Carles Perez, ma in difesa sta ballando tantissimo.

15′ – Ammonito Diawara.

14′ – OCCASIONE ROMA! Spinazzola a sinistra va bene via e mette un cross perfetto sul secondo palo per Carles Perez che tenta una conclusione volante col mancino: tiro sporco, Consigli si distende e manda in angolo!

12′ – PALO SASSUOLO! Taglio centrale di Lopez che infila una difesa messa malissimo, il giocatore calcia col destro a incrociare cogliendo il legno!

9′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy recupera palla sulla trequarti, serve benissimo Carles Perez al limite, lo spagnolo calcia a botta sicura centrando però un giocatore del Sassuolo!

5′ – OCCASIONE SASSUOLO! Boga salta netto Karsdorp, entra in area, salta anche Diawara e calcia in porta: conclusione deviata che arriva sui piedi di Traore che da ottima posizione calcia male mandando di poco a lato! Che rischio!

3′ – OCCASIONE SASSUOLO: subito errore di Cristante in impostazione, Djuricic lanciato in porta tutto spostato a sinistra prova a battere Pau Lopez ma lo spagnolo chiude in uscita bassa!

2′ – Ammonito Djuricic per un fallo duro su Bruno Peres.

0′ – Fischio di Pairetto, comincia Sassuolo-Roma!

SASSUOLO-ROMA, LE ULTIME DAL MAPEI STADIUM

Ore 14:00 – La Roma comunica il suo undici titolare con un tweet che riportiamo qui sotto.

🟨🟧🟥📋🟥🟧🟨 Este es nuestro XI inicial para el partido de hoy. DAJE ROMA! 🐺👊

#ASRoma #SassuoloRoma pic.twitter.com/UzzJM8C263 — AS Roma Español (@ASRomaEspanol) April 3, 2021

Ore 13:50 – Questa la formazione ufficiale del Sassuolo che tra poco scenderà in campo per affrontare la Roma: Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; Lopez, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga, Raspadori.

Ore 13:40 – Sky Sport annuncia in anteprima la formazione ufficiale della Roma scelta da Fonseca, questo l’undici iniziale: Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, El Shaarawy; Borja Mayoral.

Ore 13:00 – Due ore circa al fischio d’inizio del match. Cielo nuvoloso a Sassuolo, terreno di gioco in buone condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

SASSUOLO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; Lopez, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga, Raspadori.

A disp.: Pegolo, Turati, Kyriakopoulos, Peluso, Piccinini, Saccani, Artioli, Magnanelli, Haraslin, Karamoko, Oddei.

All.: De Zerbi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, El Shaarawy; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Reynolds, Fazio, Calafiori, Veretout, Pastore, Pedro, Dzeko.

All.: Fonseca.

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Vivenzi, Ranghetti

IV Uomo: Prontera

VAR: Aureliano

AVAR: Preti

Giallorossi.net – A. Fiorini