Serie A, il Milan non va oltre il pari: contro la Sampdoria è 1-1

NOTIZIE SERIE A – La prima partita dopo la sosta per la Nazionale Italiana riserva subito un risultato a sorpresa: il Milan infatti, che occupa attualmente il secondo posto in classifica, deve accontentarsi di un pareggio contro la Sampdoria di Ranieri.

La squadra di Pioli è apparsa in difficoltà per tutto il primo tempo, ma è nella ripresa a dover arrendersi ai doriani, che passano in vantaggio al 57′ grazie ad un gol del solito Quagliarella, rapido a sfruttare un errore madornale di Hernandez.

La squadra di Ranieri però resta subito dopo in 10 a causa dell’espulsione di Adrien Silva per somma di ammonizioni, e così il Milan riesce a trovare il pareggio grazie ad un gol di Hauge. I rossoneri restano così al secondo posto, ma sentono la pressione di Juve e Atalanta.

Redazione Giallorossi.net