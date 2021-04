La Roma Primavera perde giocando male: vince il Genoa 1 a 0. Duro De Rossi: “Nel calcio ci vuole altro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera perde in casa del Genoa col punteggio di uno a zero nella partita che si è appena conclusa. Brutta prestazione della squadra di Alberto De Rossi, che

Giallorossi sotto a metà del primo tempo: Besaggio calcia dalla distanza trovando però la pronta risposta di Mastrantonio, la palla si alza a campanile a centro area e Kallon stacca più in alto di tutti non dando scampo al portiere giallorosso.

La Roma cerca di reagire, ma l’attacco è molto sterile: Podgoreanu e Providence faticano, Tall è poco incisivo e troppo falloso. Ed è proprio l’attaccante senegalese a divorarsi prima dell’intervallo un rigore in movimento, calciando debolmente tutto solo davanti al portiere.

Il secondo tempo è soporifero: le offensive dei giallorossi sono sterili e mai pericolosi. Gli ingressi in campo di Ciervo e Satriano non incidono. L’unico squillo arriva nel recupero con un bel destro a giro di Milanese, parato molto bene dal portiere avversario. La Roma perde giocando male, ma la testa della classifica è ancora salva.

Amaro il commento di Alberto De Rossi a fine partita: “Siamo consapevoli che il gruppo ha grande qualità, con giocatori interessanti. Nel calcio però ci vuole altro, altre qualità che completano il calciatore, qualità fisiche e mentali oltre che tecniche. Ancora non abbiamo sempre questa qualità”.

Giallorossi.net – A. Fiorini